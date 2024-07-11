港人均財富全球第3

瑞銀料5年內地富豪升幅落後 本港近年力拓財富管理市場，總部位於傳統財富管理中心瑞士的投資銀行瑞銀最新報告指出，去年全球財富以美元計回升4.2%，香港以人均財富58.2萬美元（約453.96萬港元），位列第3，按年持平，僅次於瑞士和盧森堡，同時跑贏排名第8的新加坡。然而，值得留意的是，該行同時指出，內地今年起5年的百萬富翁（以美元計‧下同）人數增幅將落後全球平均。

回顧去年，按地區劃分，亞太區財富按年增4.4%，EMEA（歐洲、中東及非洲）升4.8%，美洲則升3.5%。瑞銀指，2022年全球財富縮水的主要是美元升值所致，可是去年基本上與美元匯價沒有關係，且由於通脹逐漸降溫，全球去年財富增長率實際上接近8.4%。

台灣土耳其增長潛力大 瑞士蟬聯全球人均財富最多的地方，人均資產達70.96萬美元，盧森堡次之，人均財富約60.75萬美元。人均最有錢的首20個地區，近乎全部身家有進帳，只得挪威人均財富按年微減0.71%至約38.25萬美元，排名亦由去年第7位，跌落第9位。若以中位數計，香港以約20.68萬美元排第4，依次僅次於盧森堡、澳洲和比利時，比新加坡高14位。

瑞銀估計，至2028年，除了荷蘭和英國，在所研究的市場中，百萬富翁人數都將繼續增長，其中兩個將累增近五成——台灣和土耳其，較2023年分別大幅增長47%及43%，至分別約115.82萬名及8.7萬名，前者主要受惠人工智能（AI）熱潮帶動半導體業蓬勃發展，另一重要原因是富豪移居台灣。

該行指出，屆時全球近三分之一的百萬富翁將出自新興市場，但美國仍是百萬富翁最多的國家，有2,540萬名。至於本港方面，估計2028年有73.77萬名百萬富翁，比2023年高17%，所幸的是不論人數或增幅又多過新加坡的37.57萬名和13%。

然而，瑞銀預測，內地今年起5年內百萬富翁人數增長僅8%，即由去年的601.32萬名，增至650.56萬名，落後全球平均7個百分點之多。話雖如此，內地屆時依然會是全球第二多富豪的市場，就算印度同期的百萬富翁會增加22%，也不過是106萬名。瑞銀指出，過去幾年全球金融市場普遍做好只是全球財富增長的其中一個原因，由於大多數資產近幾年都升值，經濟增長才是關鍵。

647萬億資產將傳承下代 另外，瑞銀提到，由於目前75歲以上人口，掌握全世界約五分之一資產，估計在未來30年內，超過83萬億美元（約647萬億港元）的財富將被傳承給下一代。與此同時，財富流動性將提高，更多人脫貧，在財富階梯向上流動。

今年起5年百萬富翁人數增幅預測