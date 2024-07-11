中國傳加緊審查Big 4

據悉，財政部幾個月前已開展行動，要求會計師樓上交比以往慣常審查更多的文件，並且詢問的更頻繁，尤其是一些債台高築省份的小型和財務狀況較弱的銀行，以及資產管理公司、高槓桿的國企和地產商，以了解核數師是否掌握客戶壞帳和負債的真實狀況。

羅兵咸內地料裁過百人 羅兵咸近日因「有關審計行業相關的監管」等不同原因遭多家大型上市公司解聘，大中華區主席李丹上場未夠半個月，又傳來迄今已在北京、上海等地炒起碼100人，某團隊更裁掉過半人手，最終多少人收「大信封」尚未清楚。監管文件顯示，普華永道中天（羅兵咸）去年底聘用超過1,700名會計師。

羅兵咸否認關閉廣州分部的傳聞，但稱因外部客觀情況變化，正根據市場需求相應優化了組織架構，又指此次調整是艱難的決定，正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。

另外，就之前指控羅兵咸質量管理系統及其對恒大審計質素有缺失的舉報信，香港會計財務匯報局稱，羅兵咸就舉報信指控完成的內部調查，該會經已完成審查，過程中所收集的證據不足以支持3項羅兵咸質量管理系統的指控。不過，關於羅兵咸對恒大審計質素的指控調查則尚未完成。