央企紅利ETF首掛 冀引導外資投入

「中特估」股份成為市場新的投資寵兒，本港首隻央企紅利交易所買賣基金（ETF）昨日掛牌，港府官員期望，未來繼續透過香港國際融資平台，引導更多國際資金及產業資源，投放於優質港股央企上市公司。另指出，香港正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），認為香港在金融及專業服務等優勢可為區內經濟體提供服務 。

財經事務及庫務局局長許正宇指，該ETF是香港貢獻央企、國企對接國際資本，推進境內外市場聯動另一里程碑。香港亦着力吸納中長期資金入市，持續完善本港資本市場制度及金融基建，並加強招商引資，開拓新資金來源。

RCEP帶動人幣跨境貿易使用增 他又指，RCEP的落實令各經濟體之間關稅大幅降低，帶動人民幣在跨境貿易中的使用增加，香港除了做好人民幣貿易結算之外，同時透過推出一系列人民幣產品，為境外留存的人民幣資金提供投資出路；同時強調香港作為國際金融中心，「國界從來不是我們服務的邊界」，香港是跟隨服務對象的業務及經濟走。

另外，許氏回應立法會議員提問時指出，目前金管局在公開市場投資聘用約80間投資經理，合共管理約6,900億元資金，其中約90%資產是由在香港設有機構的投資經理管理。按照市場慣例，外聘投資經理並無特定委聘年期，但會定期檢視其投資表現，並在有需要時作出適當調整。

他又提到，去年外聘投資經理的整體管理費用約佔其管理金額的0.43%，市場上投資經理的收費標準一般會因應不同資產的特點而不同，強調若個別外聘投資經理的表現欠佳，金管局會採取適當行動，包括要求改善、警告、減低投資配額或終止聘用等。