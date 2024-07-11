萬科料轉蝕股價挫 券商估內房困境類同

瑞銀預警再冧四成 瑞銀對萬科的目標價僅2.6元，比昨日收市價低40%，指出售資產和金融投資錄得損失導致虧損，可以看成萬科自己的事，問題是萬科提到的賣樓毛利下降及存貨減值，可能被市場用作對內房行業上半年表現的解讀；又謂就算萬科有政府出錢撐腰，其減少土地儲備及放售資產直至現金流持平，恐對業績有負面影響。

美銀稱，萬科上半年虧損較預期多，某程度上資產減值所致，問題是萬科出售資產去提高流動性，反映其盈利前景不佳，又認為骨幹管理人員增持公司股票的規模太小。

萬科周二亦稱自己得到金融機構鼎力支持，上半年撲水幾百億元（人民幣‧下同），但美銀仍對該企中期流動性前景感到擔憂，直言除非經營現金流能顯著回升，或獲得新的融資來源，否則萬科可能最終會耗盡可用於抵押新銀行貸款的優質抵押品，導致其未來再融資需求的不確定性。

另外，上海的鄰居蘇州上月悍然拋出「買樓送戶籍」谷樓市，昨亦跟隨上海拍賣3幅住宅地，其中兩幅以1.07%及1.95%的溢價率賣出，其餘一幅由當地國企以底價投得。