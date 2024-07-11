產經

萬科料轉蝕股價挫 券商估內房困境類同

萬科股價跌至近兩個半月的新低。 萬科股價跌至近兩個半月的新低。
萬科股價跌至近兩個半月的新低。
萬科企業(02202)預告交出上市後首份「見紅」的中期業績之際，並交代下半年兩筆境外債的還款具體安排，且以高層增持公司A股來安撫市場。然而，萬科昨日早段曾瀉5.12%，收市報4.38元，跌2.45%，為接近兩個半月的新低，券商亦相信其他內房都會有萬科的困境。
瑞銀預警再冧四成
瑞銀對萬科的目標價僅2.6元，比昨日收市價低40%，指出售資產和金融投資錄得損失導致虧損，可以看成萬科自己的事，問題是萬科提到的賣樓毛利下降及存貨減值，可能被市場用作對內房行業上半年表現的解讀；又謂就算萬科有政府出錢撐腰，其減少土地儲備及放售資產直至現金流持平，恐對業績有負面影響。
美銀稱，萬科上半年虧損較預期多，某程度上資產減值所致，問題是萬科出售資產去提高流動性，反映其盈利前景不佳，又認為骨幹管理人員增持公司股票的規模太小。
萬科周二亦稱自己得到金融機構鼎力支持，上半年撲水幾百億元（人民幣‧下同），但美銀仍對該企中期流動性前景感到擔憂，直言除非經營現金流能顯著回升，或獲得新的融資來源，否則萬科可能最終會耗盡可用於抵押新銀行貸款的優質抵押品，導致其未來再融資需求的不確定性。
禹洲上月銷售瀉67%
其他財困房企繼續發布慘淡的賣樓成績，其中禹洲集團(01628)6月合約銷售金額僅6.32億元，按年瀉67.62%，對應樓面面積及均價齊跌，上半年累計僅43.45億元，按年挫62.77%。遠洋集團(03377)同月協議銷售額錄87.7億元，按年增長24.57%，主要是均價升55.85%，抵銷對應樓面面積按年跌20.03%的影響，惟上半年累計協議銷售額仍按年挫48.59%。
另外，上海的鄰居蘇州上月悍然拋出「買樓送戶籍」谷樓市，昨亦跟隨上海拍賣3幅住宅地，其中兩幅以1.07%及1.95%的溢價率賣出，其餘一幅由當地國企以底價投得。
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