華通脹遜預期 歸咎需求軟

上月CPI升幅縮至0.2% 工廠物價連跌21個月 通縮陰霾困擾中國。內地6月份居民消費物價指數（CPI）按年僅升0.2%，表現遜市場預期的升0.4%，兼創3個月新低，反映企業成本的工業生產者出廠價格指數（PPI），同月一如預期按年跌0.8%，跌幅雖按月收窄0.6個百分點，但已是連跌21個月，專家幾乎一致指向內部需求疲弱的問題。

正當一海之隔的日本傳來央行預測當地未來幾年通脹都會處於2%的政策目標附近，內地今年上半年通脹僅0.1%，離「3%左右」的官方目標差一大截，撇除食品和能源後亦僅得升0.7%。

就上月通脹低迷，國家統計局的解釋包括「618」電商促銷活動。事實上，CPI當中的消費品部分上月按年跌0.1%，上半年累計按年跌0.4%。野村證券首席中國經濟學家陸挺估計，本月CPI有成品油漲價帶動，按年會升0.3%。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒則估，內地今年CPI僅升0.7%。

6月PPI通縮緩和很大程度由於採掘和原材料等的「生產資料」（廠商用以生產的物資），按年跌幅收窄一半，可是一般日用品及耐用消費品6月的PPI按年各跌0.1%及2.1%，上半年分別持平及跌2%，但這些「生活資料」（面向終端市場的產品）對大數影響較小。正當中國電動車揚威海外，汽車製造業PPI在6月錄得史上最大的按月跌幅（0.7%），把同月及上半年的按年跌幅各拉大至2.3%及1.8%。

溫嘉煒指，出口備受歐美等國針對，一些工業有產能過剩疑慮，整體PPI仍難擺脫通縮，即使去年基數降低，下半年PPI仍會按年跌0.7%。內地券商申萬宏源亦認為，中下游行業產能利用率下行或令相關跌價延續，預期PPI按年變幅轉正最快要等到11月。

人幣受壓 A股偏軟 陸挺直言，下半年中國經濟壓力來源名單，除了房地產、疫後消費需求釋放力度減弱，新添了股票融資插水、央行沽國債或收緊流動性、罰款與徵稅力度加大、水電煤漲價，以及打壓金融從業人員的薪酬。

通縮壓力增強內地放水預期，但10年期中國國債跌幅相對收斂，但在岸人民幣兌每美元仍受壓，反映官方意願的中間價昨被下調32點子至7.1342，收市跌32點子，以7.2759創近8個月新低。

A股偏軟，滬綜指跌0.68%，收報2,939點，兩市總成交額約6,775億元（人民幣‧下同），滬股通錄淨賣出約17.84億元。

收緊沽空程式交易 中國證監會加緊「維穩」，先是今日起暫停新增轉融券（機構借貨予他人沽空），既有倉位最遲9月底清除；其二是交易所7月22日起將融券（向券商借貨沽空）保證金最低要求由80%加到100%，對私募由100%加到120%。

另外，中證監將指導交易所盡快出手，進一步推動程式交易尤其高頻交易「降頻降速」，並增加其成本，同時會加強與香港溝通協調，加緊制訂發布北上資金程式交易報告指引，對北上的「南水」實施與內地投資者睇齊的監管標準。

內地消費物價指數近年變幅 工業生產者出廠價格指數變化