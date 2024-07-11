工商舖市況：皇九呎嗌2.3萬 高位平六成

有中環甲級商廈連環放售，相隔僅兩天，皇后大道中九號昨再有單位透過代理放盤。該廈一個建築面積近8,000方呎寫字樓，意向呎價約23,700元，較項目多年前高位低約六成。

第一太平戴維斯代理出售上述甲廈的23樓01至03室，以交吉形式交易，物業總建築面積約7,806方呎，意向價1.85億元。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，近期亦代理該廈其他全層樓層，是次出售之物業屬高層單位，並附設千萬元裝修，可即買即用。買家亦可選擇於交易後租回給原業主一年，令交易更有彈性。

銅鑼灣舖租金跌三成 該行本周一亦公布代理出售皇后大道中9號10樓全層，總建築面積約13,719方呎，以現狀及交吉出售，意向呎價約22,000元，折合放盤價約3億元。資料顯示，同廈34樓頂層，於2018年時以呎價約6萬元賣出，創下當時本港甲廈呎價新高。

近年港島甲級寫字樓做價每況愈下。消息指，金鐘力寶中心2座一個高層09室，以約4,010萬元成交，單位面積約2,700方呎，成交呎價約14,852元，料創14年新低。

舖位市場方面，市場人士指出，旺角西洋菜南街148號地下連入則閣樓，市傳以約4,850萬元連租約易手。該地舖面積約1,000方呎，閣樓面積約500方呎。另外，銅鑼灣怡和街香港大廈一個地下連閣樓，原由珠寶金行租用多年，近月已遷出，並以約20萬元租出，較舊租跌約三成。