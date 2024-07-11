銀主盤消息：將中778萬拍出 呎售1.1萬料重返8年前

銀主低價出貨，透過拍賣以778萬元沽出將軍澳中心三房戶，較估價低約15.6%，成交呎價僅約11,374元，料跌返該盤近8年前水平。

忠誠拍賣昨推拍上述項目的6座中層G室銀主盤，實用面積約684方呎，原則屬套三房間隔，現時主人房套廁改為衣帽間，開價700萬元，獲5組客爭購，終搶高78萬元或約11.1%售出。據了解，上址開拍價較之前調減80萬元。單位銀行估值約922萬元，最新成交價低約144萬元。單位原業主早於2008年買入單位。