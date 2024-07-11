二手慘淡：第一城撻訂貨395萬重售 海傲灣貶36%

利淡樓市因素湧現，銀行按揭取態審慎，有3月買入沙田第一城兩房戶的買家，因未能上會而撻訂，單位剛以僅395萬元重售，跌價約3.7%。新盤低開搶客，半新盤二手樓成「蟹貨」，油塘海傲灣單位僅約5年帳面大幅貶值約36%。

美聯黃錦瀚表示，上述為沙田第一城3座低層D室，實用面積約327方呎，今年3月撤辣後曾獲買家以410萬元承接，惟因上會問題而取消交易，剛重售做價跌穿400萬元，呎價約12,080元，約4個月物業賣平15萬元，原業主早於1996年以140萬元購入單位。

愛海頌減至715萬沽 新盤連環以新低價開售，近年入伙半新盤樓價回落，海傲灣二手轉讓近乎全部「見紅」。中原洪金興指，屋苑本月錄首宗成交，為2座高層J室，實用面積約291方呎，一房間隔，降價30萬元，以420萬元沽出，呎價約14,433元，原業主於2019年6月以659.5萬元買入，帳面需蝕239.5萬元。

香港置業曾家輝稱，長沙灣愛海頌2座中層F室兩房戶，實用面積約487方呎，以750萬元放盤約兩個月，議後以715萬元成交，呎價約14,682元。原業主於2020年3月以841.2萬元購入，約4年帳面虧蝕約126.2萬元或貶值約15%。

中原歐陽振邦表示，同區昇悅居1座中層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，去年底曾叫價850萬元，累減130萬元，以720萬元易手，呎價約14,694元。原業主持貨僅約3年，帳面輸210萬元，期內跌價約23%。

名城套三房輸200萬 鐵路屋苑情況相若。美聯羅航星指，大圍名城3座南翼中層A室套三房戶，曾叫價1,020萬元，議價後以998萬元易手，呎價約14,698元。據了解，原業主於2021年以1,198萬元購入，帳面蝕讓約200萬元。

市場亦有單位27年僅升值不足10萬元。晉誠地產李德鴻稱，青龍頭豪景花園11座中低層A室，套三房間隔，日籍原業主決定回國，減價至543萬元沽貨，貼近1997年購入價534萬元，帳面升值9萬元，呎價約6,558元。

此外，不少重磅業主積極「散貨」。市場消息透露，何文田ONE HOMANTIN第3座一個兩房單位，市傳僅以約798萬元轉售，呎價約1.56萬元。據了解，原業主於2016年以逾4,200萬元購入項目至少4伙，當時入市平均呎價約兩萬元。