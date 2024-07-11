新盤鬥減價 劈近半搶客

上嵐279萬起 每呎$9800 新盤銷情緩慢，發展商為求出貨愈劈愈狠。近日屯門新盤低開震撼市場後，同區已屆現樓的上嵐突然劈價截擊，昨日將最後33個單位的定價直接下調，個別單位售價較3年前近乎「腰斬」，連折扣計減幅最高約47%，一房折實呎價由9,800元起。

由建灝地產發展的上嵐，採單幢設計，提供112伙，全屬一房單位。項目最早於2021年7月起以樓花形式推售，至今售出79伙，平均成交呎價約19,182元。直至昨日，項目修訂4張價單，將剩餘待售單位定價直接削減46至48%，計及折扣變動，實際減價45至47%。

該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次以「屯門都會快閃價」盡推最後33伙，折實呎價由9,800至11,435元。項目已屆現樓，可即買即住，以震撼價格推出，料將吸引有意上車及長線收租人士。他對銷情有信心，預料反應熱烈，有望悉數沽清。

意嵐首日1500人睇樓 價單所見，入場單位為9樓D室，實用面積285方呎，定價由631.99萬元，大幅下調至328.59萬元，減幅達48%，最新折實價279.3萬元，折實呎價約9,800元。整批單位實用面積介乎265至290方呎，折實價279.3萬至329.31萬元，折實平均呎價約11,049元。當中共有11伙的折實價為「2字頭」。不過，折實呎價為一萬元以下的單位只有一伙，即是上述入場戶。

至於旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣第一期意嵐，以全港新盤市場8年最平推出首張價單後，昨首日對外開放示範單位及收票。據悉，按首張價單139伙計，單日已經錄得超額認購。發展商指，截至晚上約7時，示範單位及展銷廳已錄得逾1,500人次參觀。

遠東發展營業及市務總經理陳富強指，將以價單形式發售198伙，涵蓋一房至三房間隔，折實平均呎價約17,721元，折實價386.4萬元起。發售當日將即場抽籤決定揀樓次序，並劃分3個組別揀樓，最優先的S組須購3至9伙，其次A組須購一至3伙，包括一伙指定單位。