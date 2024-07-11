樓價睇跌10% 負資產更弊

料破10萬宗 業界促救亡 樓市撤辣未能扭轉樓價跌勢，辣招取消後出現短暫亢奮期，惟很快便無以為繼。仲量聯行指出，今年全年中小型住宅價格料下挫一成，屆時負資產數目將突破10萬宗，相信要待新盤庫存消耗七七八八，樓市才會有改善，惟至少需時數年。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，近期樓市表現一個月差過一個月，差估署樓價指數於首5個月下跌約1.7%，自2021年9月高峰期已回落約23.1%。發展商庫存充裕，在高息下加快去貨套現，近期不斷以低價推盤，個別樓盤開價更屬近10年低位，二手市場實在「無得鬥」，市況將繼續下沉。他預計，今年全年中小型住宅樓價勢下跌，豪宅物業料挫約5至10%。該行相信即使美國減息0.25至0.5厘，也不太可能對香港按揭利率構成顯著影響。

現時負資產問題亦需要關注，政府早前公布截至今年3月的12個月內，負資產個案數量升至3.2萬宗。惟要留意，有關統計並不包括二按及財務公司貸款，故實際情況更加嚴重，若樓價今年最終下跌10%，估計負資產個案攀升至超過10萬宗。

買家抬錢上會恐增 在持續高息及物業估值下滑環境下，銀行收緊按揭貸款審批，對本地買家構成影響，將愈來愈難獲批按揭，買家「抬錢」上會情況料增加。對於近日有新盤以平均呎價低於一萬元推售，他認為低處未算低，新盤庫存積壓，高息下借貸成本高，對發展商而言，最重要是能夠去貨套現。

他指出，樓價於2021年9月以來已連跌將近3年，自1997年亞洲金融風暴以來，樓市從未經歷如此持續跌勢。若今年樓價續跌，相比高位將累跌多達三成，現時樓市的波動其實並不正常，業界與發展商對目前狀況均十分着急。該行建議政府推出救市措施，包括成立專責小組評估及制訂措施降低風險，向首次置業人士提供低息貸款，亦可考慮就合資格的人才，推出額外置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍等。政府減慢推地做法合理，若流標對市場殺傷力更大。

商廈租金或再挫5% 鑑於經濟欠佳，甲級寫字樓租金走勢向下，該行商業部執行董事嚴威程表示，整體甲廈租金於上半年回落約4.3%，中環在新供應競爭下，期內租金下跌約7.1%，為各主要分區市場中最顯著。至於上半年寫字樓總租賃成交量，相比去年下半年亦減少約28.1%。由於有新供應落成，截至6月底整體甲級寫字樓空置率增至13.6%，創歷史新高，預計下半年整體商廈租金將錄最多5%跌幅。

仲量聯行香港資本市場執行董事鄧潔瑩指出，今年上半年成交價5,000萬元或以上的商業物業，總投資額約132億元，較去年下半年大減約25.6%，創2020年以來新低。舖位方面，該行香港商舖部主管唐偉樂表示，上半年核心區街舖租金上升約3%，預計下半年再升約5%。

曾煥平（左二）稱，高息下發展商加快去貨套現，近期不斷以低價推盤。 港負資產宗數勁升