嚴管控基調不改 華經濟首要求穩

內地政府高層會議下周在北京舉行，市場都關注當局會否作出大型刺激經濟措施。之不過，從房地產、金融、到地方財政等各主要範疇，見到政策的基調都維持嚴格管控，尤其強調金融反腐，監管要「長牙帶刺」，緊緊守住不發生系統性風險的底線。

只能夠說，身處百年大局，投資者不能再奢望在昔日全球化下共謀發展的局面重現，取而代之，是中美分裂，中國正嘗試走出一條與美國體制主導不一樣、具中國特色的發展道路，而要走好這條路，首要是保障各方面的安全，有穩定的基礎，才談得上謀求新發展，憧憬如昔日般以大放水、以炒作催谷投資與消費的做法，並不切實際。

打從2020年螞蟻集團港滬上市計劃觸礁，到當局大力整頓科企壟斷、無序跨行業擴張，藉金融科技之名涉足金融業，造成重大系統性風險，至今科技業的發展已逐步重納正軌，金融業則仍在努力完善法規、嚴格把關發行上市准入，加強現金分紅監管、防範繞道減持、深化退市制度改革，加大對投資者的保障，推動中長期資金入市。一方面做到加強監管防範風險，另一方面推動資本市場高質量發展，逐步構建出中國特色估值體系。

無可否認，中國經濟如今面對複雜多變的難題，就如內房危機，好大程度對內部需求與固定資產投資造成壓抑作用，民營經濟受到衝擊，居民收入及就業都受到影響。

之不過，當局至今在化解內房與地方債務危機上，基本上做到不發生系統性風險的底線；而在改善居民生活水平、交通運輸、基礎建設、數碼化、電動化、智能化、綠色經濟等各方面，中國更是世界前列，就是靠着惠民、公平分配資源，社會穩定的基礎得到鞏固，這是中國應對外來挑戰和謀求新經濟發展的重要基石，即使是下周舉行的重要會議，亦相信這個求穩為先的策略不會改變，出台過於激進的貨幣與財政政策、造成市場大上大落的可能性不大。

畢竟中國經濟經歷了數十年的高速發展，換檔進入高質量發展時代前，率先要進行全面整頓，去除各項發展障礙，是少不得的過程，也不可能兩、三年時間就能完成任務。惟觀今年以來，房企持續積極重組債務，多項政策推動保交樓，放鬆用家入市，改善樓市流動性，近期不少實力房企已重新入市買地，土地交易開始回升，市場預期逐步改善下，相信買家入市個案會增加，樓市運作逐步重納正軌，對中國經濟而言，就是一支強心針。

如今美國遲遲未有啟動減息周期，大選日愈來愈近，美國貨幣政策及美元走向都變得更難捉摸，外部不明朗非但不利中國經濟，也不利全球經濟。逆境求存，絕不是容易的事，更何況是背負着14億人口的世界第二大經濟體。得平常心看待下周的高層會議消息，同時也得樂觀看待中港兩地金融更緊密推動人民幣國際化發展的各項進程，耐心觀察全球治理和現代化建設下，中國方案所展現的成效。