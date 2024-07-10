輪商精選：部署恒指回升 吼25830
港股錄3連跌，恒生指數昨日曾跌近150點，再創4月底以來低位，惟跌至100天線暫見喘定，收市暫守17,500點水平。
觀察好、淡友部署，輪場投資者近日傾向吸納好倉捕捉市況回升。恒指好倉周一錄得近一億元淨流入，同日淡倉錄7,900萬元淨流出。牛熊證街貨變化分析上，截至周一，恒指牛證最重街貨的收回區為17,100至17,299點水平，恒指熊證最重街貨的收回區處於18,100至18,299點水平。
牛證56288啱博反彈
牛熊證街貨比例以牛證較多，整體上牛證64%對熊證36%，如以上下各1,000點區間來看，街貨比例為牛證76%對熊證24%。如投資者計劃部署反彈，可參考恒指牛證56288，收回價17,000點，實際槓桿26.3倍。如擬部署追沽，可留意恒指熊證63421，收回價18,050點，實際槓桿26.9倍。
如投資者認為港股已屆值得吸納水平，惟未確定反彈時間點，又希望免卻收回風險，可參考較長年期的認購證，如恒指認購證25830，行使價25,000點，2026年12月底到期，實際槓桿6倍，而每日時間值損耗僅0.3%。
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