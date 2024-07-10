股市估市：港股成交縮 削弱承接力
美國就業市場初現放緩迹象，通脹逐步回落，投資者對於年內減息兩次的預期升溫，帶動美債孳息率回落，美股做好。不過，港股大市成交縮減，並下試250天線，料進一步考驗17,000點支持力度。
投資者後續宜觀望三中全會能否帶來驚喜，以及8月業績期的企業盈利表現。本周中美各自公布通脹數據，分別用作評估內地經濟復甦進展及美國減息的可能性。
企業消息方面，安踏體育(02020)今年第二度安踏品牌產品的零售金額，與去年同期相比取得高個位數增長，符合預期。FILA品牌產品的零售金額亦取得中個位數增長，惟低於預期，公司解釋受到高基數影響，但全年銷售指引不變。
華能有條件增派息
基於第二季銷售受到內地消費市道疲軟及不利天氣影響，安踏憑藉其多品牌策略，以及成本控制措施，料可消化部分影響。不過，短期宏觀經濟未見轉捩點，能見度仍較低，整體消費板塊估值尚未獲重估機會。
個股方面，可以留意華能國際電力(00902)。國家氣候中心預測今年盛夏全國大部分地區氣溫偏高，內地迎來高溫天氣，步入夏天用電需求高峰，利好電力股，加上三中全會將至，市場憧憬推進電力改革。
華能受惠於煤價下跌，以及電量增長，首季經調整純利為43.77億元人民幣，按年增長1.18倍，優於市場預期。火電業務恢復盈利，經營現金流明顯改善，新能源業務快速拓展，雙軌並行下增強派息能力。隨着今年盈利前景改善，派息水平有望進一步提升。估值上，公司現價對應2024財年預測市盈率6.5倍，仍低於過去5年平均水平，股息率6.8厘，目標價6.2元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：