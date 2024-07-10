大行觀點：利率前景生變 靈活投資債券

今年以來，美國通脹數據頗為飄忽，令金融市場對美國聯儲局的減息預期忽冷忽熱，憂慮經濟出現「不着陸」的可能性增加。目前，利率市場延續今年首季較高的波動性，牽動債券市場表現。債券投資者向來最關注的是當局會在何時減息？減息幅度有多大？

可惜，世界上並無人能夠準確預知聯儲局減息時間及幅度。與其猜測時間表，債券投資者更應透過靈活投資策略，透過不同債券種類，主動控制利率浮動帶來的風險。

近期美國個別月份的通脹數據反覆，但相信美國經濟整體仍朝「軟着陸」穩步前進。經濟持續增長，通脹亦正逐步放緩。聯儲局今年內仍有望減息，只是減息的時間比起市場原先預期的有所推遲。

美經濟不着陸機會仍低 目前來看，美國經濟出現「不着陸」不屬基本預測情景，相信美國將會維持較高通脹水平，就業市場並非過熱，經濟出現比預期強勁的機率相對低，但金融市場情緒或會隨着經濟數據反覆而再度緊張。因此，在利率風險的管理上，債券投資者必須保持彈性。

由債券投資組合的角度來看，因為美國國債孳息率曲線仍處於倒掛，即短債息率高於長債息率，因此目前較偏好短期至中期債券。在現時的情況下，假設未來一段時間內利率仍會維持於較高水平，短期至中期債券將能更好地控制利率風險。

除非美國經濟面臨嚴重衰退風險，迫使聯儲局必須大幅降息，否則過早增加債券持有年期，將會引致利率風險。就算美國的減息步伐不如金融市場預期，投資者亦會面臨相對較高的利率風險，影響到整體投資回報。

除了靈活管理利率風險外，投資者亦應分散投資於不同類型的債券，並擴展至美國以外的債券市場。今年以來，歐洲企業債表現就優於美國企業債。

歐洲投資級債具吸引力 從估值角度來看，目前美元債券的估值偏高，信用息差已接近長期歷史的平均水平，反映通過信用息差進一步收窄，來獲取額外收益回報的空間已經變小。相比之下，歐元區的投資級別和高收益債券都更具吸引力，因為其信用息差仍有收窄空間，能為投資者帶來潛在的收益回報。

大部分歐元區投資級別債由金融機構發行，其他發行人則包括有大型奢侈品企業、房地產公司和汽車製造商。歐洲房地產公司中，看好歐洲物流業受惠去全球化趨勢，獲利前景看俏。

現時較看好歐洲金融機構所發行的投資級別債券，因為其經營的業務範圍相對廣泛，有穩定的收入來源，不太可能出現類似於美國地區性銀行的資金流動性風險事件，信用評級亦較高。

就亞洲債券市場而言，中國政府推出新一輪支持房地產市場的措施，令投資者對內房債券的看法在近期有所改善。然而，估計仍然需要一些時間來觀察內房企業債在未來3至6個月內的走勢。

施羅德投資