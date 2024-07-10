恒珀減價後單日售15伙

市區單幢盤減價策略奏效。恒和地產發展的長沙灣恒珀，日前增加折扣變相減價約16.7%，新售價於昨生效。據市場消息，項目即日沽約15伙，佔全盤42伙約36%。

該盤上月以折實平均呎價約18,754元推首批30伙，開售兩周未錄成交，上周五修訂價單，增折扣率至最高30%，折實平均呎價降至約15,629元，折實價427.7萬元起。

同時，大鴻輝集團的西營盤尚逸，昨以606.96萬元售出23樓F室一房戶，實用面積278方呎，呎價約21,833元。該盤月初開售至今累沽約81伙。

新盤低開成趨勢。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣第1期意嵐，日前推出首批139伙，折實平均呎價約9,988元為全港新盤市場8年最低。項目今日起正式對外開放示範單位及收票。

雨後向首置客提供3%回贈 其他新界西樓盤即時加優惠爭客。星星地產的元朗雨後，公布推出「租租變業主應援計劃」，向首置人士提供3%現金回贈。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，買家或其親屬持有已生效的租約，並申報買家是首置人士，即可獲得現金回贈。此外，一手市場新增兩宗交易告吹，包括元朗洪水橋滙都I及將軍澳海茵莊園。