核心區舖空置率按年全跌

受惠訪港內地旅客持續增加，加上政府舉辦多項活動，為舖市帶來正面氣氛。代理報告指，6月份4大核心購物區舖位空置率較2023年同期全線回落，其中，尖沙咀空置率跌至不足8%，再創近9年新低。

尖沙咀不足8%創9年低 中原（工商舖）租賃部何潔釵表示，上月4大核心消費區商舖空置率，以尖沙咀區表現最為突出，錄得約7.99%，按月低約0.06個百分點，按年更跌約3.47個百分點。同時，較2021年2月高位約17.26%，降低約9.27個百分點，並再度創下自2015年9月後新低。

至於銅鑼灣空置率按月維持在約5.8%，為各核心區之中最低，較去年亦減少約0.44個百分點。旺角空置率約7.89%，按月升約0.04百分點，按年跌約0.8個百分點。中環空置率約7.26%，較5月漲約0.48個百分點，相比去年下調約2.16個百分點。而6月錄得314宗的商舖租賃成交，交易金額共約3,147萬元，分別較5月減少約11%及約18%。

海富中心麥當勞傳撤出 另方面，美聯旺舖游家成稱，銅鑼灣TOWER 535地庫一樓B01號舖，建築面積約5,011方呎，獲本地米芝蓮一星食肆承租。該租客早於2003年在北角開業，並曾於機場、觀塘及旺角等地區開舖。市場人士估計，該舖月租低於20萬元。

市場消息指出，麥當勞餐廳租用多年的金鐘海富中心地下1至41號舖，市傳租約即將屆滿，並不再續租，業主將該舖位以約70萬元租出。