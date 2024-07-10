豪宅成交：山頂種植道4洋房11億沽
市區豪宅續現大額承接，一手住宅物業銷售資訊網顯示，山頂種植道46號全部4幢洋房，昨以11億元招標售出，屬撤辣後最大宗成交，平均實用呎價約64,759元，則低於市價水平。
該4幢洋房包括A、B、C及D單位，每座樓高4層，實用面積由4,060至4,432方呎，均屬四房連四套房間隔，每幢皆附設升降機及游泳池。花園面積1,492至2,206方呎，天台面積826至915方呎。資料顯示，該項目早於2007年入伙，至今有約17年樓齡，並曾經出租。有代理指出，同類洋房呎價一般約7萬至8萬元水平。
禮頓山呎售4.98萬年半高
港島分層豪宅亦有捧場客，中原石修文表示，跑馬地禮頓山5座高層A室，實用面積約1,724方呎，四房雙套房間隔，望跑馬地及開揚山景，放盤已有大半年時間，減價約1,000萬元，以約8,600萬元連車位售出，呎價約49,884元，呎價屬屋苑一年半高位。
不過，同區雲臺別墅出現虧蝕個案，利嘉閣陳德基稱，該盤高層B室，實用面積約1,180方呎，套三房望馬場景，降價110萬元，以2,340萬元成交，呎價約19,831元。原業主持貨約3年帳面損失約260萬元，貶幅約一成。
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