豪宅成交：山頂種植道4洋房11億沽

該4幢洋房包括A、B、C及D單位，每座樓高4層，實用面積由4,060至4,432方呎，均屬四房連四套房間隔，每幢皆附設升降機及游泳池。花園面積1,492至2,206方呎，天台面積826至915方呎。資料顯示，該項目早於2007年入伙，至今有約17年樓齡，並曾經出租。有代理指出，同類洋房呎價一般約7萬至8萬元水平。