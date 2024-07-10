二手樓價時光倒流

珀麗灣每呎僅$7250 第一城返8年前 多個新盤連環低開，大型二手屋苑都難以招架，樓價繼續時光倒流。用家為主的馬灣珀麗灣，有套三房單位僅以每方呎約7,250元沽，料屬項目近10年低位。沙田第一城兩房單位做價亦跌穿8年前水平，帳面貶值逾10萬元。

香港置業熊建明表示，上述珀麗灣23座低層C室，實用面積約837方呎，設工人套房，叫價730萬元，隨着一手盤低開搶客，因應市況降價至658萬元，最終再減至606.8萬元獲換樓客承接。資料顯示，屋苑2014年中錄得呎價約7,067元的成交登記，料為對上低位。

該行曾金強指，同屋苑25座高層E室兩房戶，實用面積約490方呎，望海景，累減約51.2萬元後，獲租客斥508.8萬元買入，呎價約10,384元，原業主持貨約9年帳面蝕約37.7萬元。

新港城兩房劈至485萬成交 沙田第一城再錄低於400萬元買賣。市場消息透露，該盤48座低層F室，實用面積約284方呎，僅以380萬元沽，呎價約13,380元。原業主2016年中購入單位，最新成交價帳面再低約3%。

同屬新界東指標的鐵路盤馬鞍山新港城都要蝕賣。美聯嚴啟雄稱，屋苑B座中層2室，實用面積約348方呎，兩房設計，叫價550萬元，區外客議價後以485萬元承接收租，呎價約13,937元。原業主於2019年以550萬元購入，帳面虧損65萬元。

半新盤情況相若。中原賴思沛指，大埔白石角雲滙3座低層B2室三房戶，以780萬元沽出，呎價約12,935元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕近24.2%。晉誠地產李德鴻稱，屯門星堤2座高層E室四房大戶，連車位成交價1,020萬元，呎價約8,637元，不足7年帳蝕210萬元。

愛炫美移民盤4個月賣平25% 中原余仲平續指，荃灣海之戀‧愛炫美1座低層D室套三房海景戶，原業主移民賣樓，累減172萬元，以1,178萬元沽出，呎價約15,161元，較今年3月同類型成交價低約25%。

撤辣效應盡失。消息稱，大埔新達廣場6座高層戶，原業主3月以546萬元購入後，即時以600萬元放售，惟市傳日前僅以約520萬元沽，持貨約4個月帳蝕約26萬元，料需再損失其他使費。

中原指出，上半年整體私人住宅錄約780宗買賣以公司名義登記，創近5年新高，較去年同期升約35%，涉及金額約220.65億元，創近12年新高。