簡訊一覽
●舜宇光學(02382)6月手機鏡頭出貨量約1.08億件，按年增長19.6%，按月升5.1%；車載鏡頭出貨量按年增長3.4%至764萬件，按月則跌8.4%。光電產品方面，6月手機攝像模組出貨量4,162.2萬件，按年及按月分別下跌20.2%及8.5%。
●中國神華(01088)料今年上半年利潤318億至338億元人民幣，按年跌8.4至13.8%。
●中船防務(00317)發盈喜，料今年上半年賺介乎1.35億至1.6億元人民幣，按年增加9.65倍至11.63倍。
●南京熊貓電子(00553)料今年上半年蝕6,400萬至7,600萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕2,734.04萬元有所擴大。
●申洲國際(02313)於7月4日遭施羅德以平均價74.4521元，減持107.81萬股，持股量由7.03%降至6.96%。
●中國建設銀行(00939)公布，已於周一完成發行二級資本債券，規模500億元（人民幣‧下同），包括400億元10年期固定利率債券票，面息2.21厘，以及100億元15年期固定利率債券票，面息2.37厘。
●長江生命科技(00775)出售澳洲Balranald葡萄園，土地連用水許可證作價共4,000萬澳元（約兩億港元），款項將用作還債和一般營運資金，料扣除交易成本前收益約818.88萬澳元（約4,225萬港元）。
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