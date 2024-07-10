埃克森次季盈利響警

以巴衝突有望暫停，國際油價回落至一周低位。紐約期油昨曾跌0.38%，每桶報82.02美元；布蘭特期油則跌0.31%，每桶報85.51美元。至於將於下月公布第二季業績的美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil），最新發業績預警，預告其第二季度盈利將受打擊，主因煉油利潤率及天然氣價格下滑所致。

埃克森美孚向美國證券交易委員會（SEC）提交季度文件，推算其第二季煉油利潤將按季下跌11億至15億美元。不過該企補充，原油價格持續高企抵銷了天然氣業務問題，此銷彼長帶動整體石油利潤有所增加，估計金額介乎3億至7億美元。

晨星估油價下試65美元 晨星稱，參觀活動令其得知中石油如何維持石油產量，惟觀乎集團於2023至2028年的石油產量持平、屬預期之內，加上旗下頁岩油開發回報未必顯著，有鑑於中石油目前估值偏高，所以維持其公允價值評估預測。

此外，晨星提及近期石油輸出國組織及盟國（OPEC+）延長減產行動，反映市場對原油需求疲弱，因此估計今年紐約期油有機會回落到每桶65至70美元，不利石油公司收入前景。