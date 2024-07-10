埃克森次季盈利響警
以巴衝突有望暫停，國際油價回落至一周低位。紐約期油昨曾跌0.38%，每桶報82.02美元；布蘭特期油則跌0.31%，每桶報85.51美元。至於將於下月公布第二季業績的美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil），最新發業績預警，預告其第二季度盈利將受打擊，主因煉油利潤率及天然氣價格下滑所致。
埃克森美孚向美國證券交易委員會（SEC）提交季度文件，推算其第二季煉油利潤將按季下跌11億至15億美元。不過該企補充，原油價格持續高企抵銷了天然氣業務問題，此銷彼長帶動整體石油利潤有所增加，估計金額介乎3億至7億美元。
另邊廂，基金研究公司晨星最新維持內地國企中國石油(00857)的公允價值評估在每股6.8元，並指上述價位是因早前參觀了中石油旗下大慶油田和吉林油田所得出的結論。
晨星估油價下試65美元
晨星稱，參觀活動令其得知中石油如何維持石油產量，惟觀乎集團於2023至2028年的石油產量持平、屬預期之內，加上旗下頁岩油開發回報未必顯著，有鑑於中石油目前估值偏高，所以維持其公允價值評估預測。
此外，晨星提及近期石油輸出國組織及盟國（OPEC+）延長減產行動，反映市場對原油需求疲弱，因此估計今年紐約期油有機會回落到每桶65至70美元，不利石油公司收入前景。
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