半導體板塊帶動 日台股又新高

日本及台灣股市近期氣勢如虹，昨日更齊創盤中及收市新高！日股方面，日經平均指數周二曾飆988點或2.42%，高見41,769點，刷新歷史紀錄，最終收報41,580點，升799點或1.96%，超越7月4日收市的40,913點，屬史上最強。台灣加權指數則一度衝上24,126點，收市微升21點或0.09%，報23,900點，連升5日。

至於人工智能（AI）熱潮持續，兩地的半導體相關股均成為升市功臣。其中，軟銀集團（Softbank Group）旗下的晶片設計專利公司Arm股價再創新高，推動軟銀股價周二漲4.08%，收報11,730日圓，以收市計屬歷來最勁。半導體設備大廠東京電子及愛德萬測試（Advantest Corp）則各漲3.77%及4.14%，收報37,400日圓及6,899日圓。

台積電升少截 憂調整 另邊廂，全球最大晶圓代工台積電股價，昨亦一度高見1,055元新台幣，再創紀錄新高，收市則升0.48%，報1,040元新台幣。不過，有傳日本政府養老金投資基金（GPIF）即將啟動5年一度的策略評估，擬將部分美元資產轉換為日圓資產，而由於台積電正是GPIF的持倉股票之一，所以一旦調整勢必在全球金融市場掀起漣漪效應。

此外，日本央行的縮減買債行動亦有最新進展。據報日本央行近期與市場人士舉行會議，就月底公布的縮減買債計劃聽取意見。會議分3場舉行，分別由銀行、券商及為金融機構買債人士參與，每場會議一小時，最後一場明日進行。不過日圓兌每美元昨又再回試161，曾見161.13，折合每百日圓兌4.84港元。

澳洲商業信心年半最好 至於近期對息口按兵不動的澳洲，當地第3大銀行澳洲國民銀行（NAB）最新調查顯示，商業信心指數6月「轉正」且創近年半最高，由5月時的負3升至正4，惟同時就業指數降至零。NAB解讀指，反映當地經濟正廣泛放緩，並正傳導至勞工需求一方。分析認為，隨着當地勞動市場走下坡，下半年有可能迎來的首次減息。