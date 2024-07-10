鮑威爾對通脹達標乏信心 道指低開

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會發表講話，重申「對通脹持續回落至2%目標更有信心之前」暫時不會減息。他又表示，通脹上升並不是唯一風險，減息太遲亦可能會過度削弱經濟活動和就業。在考慮調整聯邦基金利率目標範圍時，將繼續仔細評估數據、不斷變化的前景，以及風險平衡。整體而言，他的言論基調與先前無太大分別，缺乏參考價值。

另外，聯儲局的數據顯示，5月美國的消費信貸總額增加113.5億美元，增幅顯著高於4月時的64億美元，亦遠超市場預期；以年率計，按月的增幅達2.7%。

美股3大指數周二早段個別發展，道指曾跌172點，報39,171點；標指升11點，報5,584點；以科技股為主的納指升88點，報18,492點。

大摩憂大選前標指跌10% 展望後市，此前已轉軚提高美股預測的摩根士丹利投資總監Michael Wilson似乎「唱淡之心不死」，警告在美國總統大選之前，標指可能會先出現10%幅度的回調。他認為，聯儲局貨幣政策的不確定，加上通脹回落令企業定價能力下降，增加企業盈利令市場失望的可能性。

他亦再次重申，美股的升勢由少數大型公司所推動，而且估值一直在上升，這些都是可能會觸發股市下跌的催化劑。Wilson直到今年初仍然是華爾街最具代表性的「美股大淡友」，惟隨着股市屢屢創下新高，近期突然轉軚，將標指預測目標由4,500點大幅上調至5,400點，當時所有人都以為他對美股的看法發生180度的轉變，但如今看來似乎不完全是。

值得留意的是，早前市場傳聞指另一位「美股大淡友」、摩根大通全球首席策略師Marko Kolanovic將會離職，外界揣測他的離任與長期「睇錯市」有關。

貝恩傳購Envestnet達協議 企業消息方面，私募股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）據報即將就收購美國金融軟件公司Envestnet達成協議，有指其收購估值與目前股價水平相近。Envestnet股價早段曾跌0.4%，報63美元。