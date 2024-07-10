淡馬錫一年回報僅1.6%

受累投資中國 預警經濟通脹存挑戰 環球股市去年大漲之際，新加坡主權基金淡馬錫公布，於截至今年3月的財政年度內一年股東總回報率卻僅為1.6%，雖高於同期新加坡及香港股市表現，但表現大幅跑輸同期分別升約44%及28%的美股標普500指數和日經平均指數，主因是受到中國投資所拖累。淡馬錫表示，中國經濟的結構性挑戰仍然存在，更明言「如果內需沒有進一步擴大，（中國）經濟增長和通脹將繼續面臨下行壓力」。

美洲持倉超華 10年首見 資料顯示，該主權基金投資組合內，中國資產的佔比大幅下降至19%，較4年前（2020財年）少約10個百分點，現時佔比甚至少過美洲資產，這種情況乃逾10年來首見。

截至3月底，其投資組合淨值為3,890億坡元，比上一財年增加70億坡元，其在新聞稿中也坦言「增長主要來自美國和印度市場的投資回報，抵銷中國資本市場表現欠佳帶來的影響」。

針對中國資產佔比大幅下滑，淡馬錫財務長方靜儀解釋指，主要是由於持有的中國倉位價值下跌所造成。雖然淡馬錫於上一年度確實撤出了部分中國的投資，但她補充指「與此同時，我們繼續投資於一些新領域，我們覺得這些領域受惠於中國持續的結構轉變」。

淡馬錫國際副首席執行長謝松輝說︰「我們不會退出中國，也不會建議我們的投資組合中持股的公司退出中國。」在此之前，首席投資官羅錫德曾經接受外媒的訪問，坦言中美緊張局勢只會進一步加劇，而不會降溫；又指中國房地產市場要穩定下來，才能重振消費者信心。

投資環球 主攻美印歐日 從環球投資的角度來看，面對全球經濟的不確定，該主權基金強調會保持謹慎而穩健的投資步伐；契合數碼化進程、可持續的生活、未來新消費和更長壽命這4大結構趨勢。值得留意的是，淡馬錫在新聞稿中亦試圖淡化中國投資的影響，刻意強調其環球投資戰略，並寫道︰「在新加坡以外，美國繼續是淡馬錫主要的投資目的地，其次為印度和歐洲。我們也加大了在日本的投資活動」。

若按市值計算淡馬錫的非上市投資，投資組合淨值將達到4,200億坡元，比上財年按市值計算的投資組合淨值增加90億坡元。雖然最近一年投資回報表現對比外圍市場不算出色，惟淡馬錫20年期和10年期股東總回報率保持穩定，分別為7%和6%。

謝松輝稱不太在乎單一年度的表現，主要看10年及20年的表現，並解釋指，淡馬錫的投資組合結構與任何股市指數、新加坡政府投資公司（GIC）完全不同。

回顧去年度，淡馬錫賣出資產的金額為330億坡元，其中約100億坡元從新加坡航空公司、蘭亭能源的強制可轉換債券及優先股中分別贖回資金。

計及新買入的投資後，去年淨賣出的總金額為70億坡元，較前一財年的40億坡元有所增加。某程度來看，這反映了淡馬錫似乎正在套現，對於新投資並不積極。