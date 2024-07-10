第3大加密幣現貨ETF或登場

正當市場預計以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）最快可於7月18日在美國登場之際，芝加哥期權交易所（CBOE）最新向美國證交會（SEC）提交交易規則變更提案（即19b-4表格），正式請求予VanEck、21Shares推出Solana現貨ETF，即另一款加密幣現貨產品。據慣例，SEC確認收到申請後，將有240日時間決定是否批准這些投資產品。

芝加哥期權交易所全球交易產品市場主管Rob Marrocco稱，Solana是繼比特幣、以太幣之後，交易第3大活躍的加密貨幣，了解到投資者對Solana興趣日益增加，所以作出上述行動。

放行視乎大選結果 有分析指，由於相關現貨ETF審批的最終截止日期是2025年3月中旬，此前最重要的「放行」因素就是美國總統選舉如何，若現任總統拜登獲勝，ETF很可能被否決，反之特朗普獲勝，就有可能批准ETF上架。

Solana昨曾微升0.51%，每枚報141.07美元；比特幣及以太幣則分別升0.18%及0.9%，每枚報57,498美元及3,084美元。