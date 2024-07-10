大摩估中國今年半導體自給率22% 續漲

中興將推AI手機 股價飆9% 大摩解釋，上述預測已經計入消費及工業需求疲弱，尖端製程邏輯晶片工藝突破有限，以及中國記憶體廠商面臨美國封殺等因素，但仍然看好設備製造商及電子設計自動化（EDA，即晶片軟件）等上游供應商，並認為他們有可能實現更高的自給率。

中國提高自給率的只是成熟製程，但在汽車、工業、新能源等領域大有用武之地。荷蘭光刻機龍頭ASML的新任行政總裁福克（Christophe Fouquet）亦指，中國的晶片技術比美國落後10年，但全球很多成熟製程晶片由中國製造，批評發達國家的晶片廠嫌成熟製程毛利低就不擴產，政府卻設法阻止中國建廠，「你不能令中國更難擴產，自己不想替代方案」。

瑞穗唱淡英特爾難再大升 半導體老店英特爾（Intel）股價繼周一彈逾6%後，周二早段曾再升3.61%，見35.22美元，其後有所回吐。瑞穗認為，英特爾暫時是沒有太多向下的催化劑，問題是也沒有多少刺激的增長故事可說，估值並不吸引，長倉基金也不會感興趣，預計幾個月內很難突破30至39美元的中段，這波升勢大多是補空倉。