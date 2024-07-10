比亞迪擬秘魯建車廠 賽力斯望轉盈

秘魯總統博魯阿爾特上月訪華時已邀請比亞迪到秘魯設廠，並指若比亞迪在秘魯設立汽車裝配廠，將從11月啟用，且強調不設關稅，鼓勵更多投資。比亞迪積極拓展海外市場，近日才與土耳其簽署約10億美元的投資協議，以建立年產能15萬輛汽車的工廠和研發中心，計劃於2026年底投產，最多可提供5,000個就業職位。

華出口車55%售一帶一路國家 中國汽車工業協會整理海關總署數據亦顯示，今年首5個月內地出口到「一帶一路」國家汽車商品累計金額達到513.2億美元，按年增長13.3%，佔汽車商品出口總額的55.2%。俄羅斯歐洲企業協會數據顯示，今年以來，俄國汽車銷量超過70萬輛，按年增長75%，其中6月份售出13.07萬輛新車，53.1%屬中國品牌。

此外，跟華為合作推出「問界」新能源汽車的上海A股賽力斯預期，今年上半年賺13.9億至17億元人民幣，按年扭虧為盈。

關於歐洲針對中國電動車增加關稅，當地車廠可在本月18日前發表意見。消息指寶馬（BMW）已向歐盟爭取調低中國製電動車Mini進口關稅，冀能從目前計劃的37.6%下調至20.8%。

保時捷前半年內地交付跌33% 外資車企在內地市場的發展亦愈來愈備受挑戰。今年上半年，豐田、日產及本田共3大日本車企在中國的總銷量跌幅約13%。而知名德國跑車品牌保時捷2019年推出首款電動車型Taycan，上市兩年就成為保時捷最暢銷車型，惟疫情期間仍持續增長的Taycan，今年第一季度銷量卻重挫54%，其中以中國市場跌幅最大，為此保時捷決定減產並裁減部分臨時工以應對新的市場形勢。今年上半年，保時捷交付15.59萬輛汽車，按年跌7%，其中中國交付量2.96萬輛，按年大跌33%；另預料全年毛利率15至17%。