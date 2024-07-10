美銀證券料華聚焦長期結構改革

內地將於下周一至四在北京召開三中全會，美銀證券發表報告指，儘管內地需要更多逆周期寬鬆政策，但預期是次會議會將重點放在長期的結構性改革上，主要關注領域可能包括促進科技自給自足、應對人口高齡化的挑戰，以及完善社會福利體系。

該行認為，對稅收改革的憂慮過度，政策制訂者將避免出台會損害情緒的措施；又指雖然需要採取一些短期刺激政策，但內地當局更加注重由根本上解決經濟發展中的深層次問題，推動經濟的長期可持續增長，通過技術自主創新、人口紅利的有效利用以及社會福利的完善，為經濟高質量發展奠定基礎。同時，預計當局將審慎處理稅收改革，確保政策能夠維護市場信心和經濟穩定。

此外，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎向媒體表示，預期今年下半年MSCI中國指數有高個位數至低雙位數的增長，但地緣政治如美國大選結果將帶來不確定性，一旦特朗普勝出美國大選，恐怕難以實現該行對中資股的目標估算。李續稱，若特朗普當選，並落實大幅調高對中國進口產品的關稅，將對依賴美國市場的中國企業產生明顯的即時影響，即使市場已消化中美貿易緊張的預期，但亦難以完全避免市況波動。

瑞銀財管預期今年降準 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指出，對於三中全會，市場仍採取觀望，反而最為關心中期方向，包括支持房地產的更多具體措施、財稅改革、消費稅改革。該行預期，內地今年有望實現5%左右的經濟增長目標，並料會降準50至100點子，以及加快發行一萬億元人民幣特別國債和3.9萬億元人民幣專項債券。