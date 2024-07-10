廣州放寬港澳台外籍客置業

准限購區買千二呎住宅 須承諾自住自用 過去一年廣州二手樓價挫逾10%，今年首5個月社會消費品零售總額按年增速僅2%，比去年全年的6.7%屬「膝蓋斬」。市政府為提振樓市，決定引入港澳台和外籍人士的購買力。就港澳居民而言，憑回鄉證、申請人身份證明材料和自住自用的書面承諾，提供材料符合規定者，可以在限購區內買一間面積上限120方米（約1,291方呎）的住宅。

限購區包括越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、南沙區，以及江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮以外的白雲區，港人買樓要簽字承諾「自住自用」，可見當局仍想貫徹「房住不炒」。

不過，如果是上述較貴地區120方米以上的住宅，以及番禺、黃埔等非限購區的任何住宅，就「任買唔嬲」。120方米無限購今年初已向內地居民實施，到了5月28日再出招吸引非本地戶籍居民家庭和單身人士買樓。中指研究院指，廣州上月新盤成交按月升47.76%。

滙豐引述代理行的掛牌指數，指廣州業主叫價上月變得較進取，但距離預示樓價向上尚差很遠，不論指數或升幅俱不如深圳。北京、上海、廣州、深圳的二手樓業主正「以價換量」，對新盤的溢價今年首5個月再降至17%，但由於成交改善，認為內地樓市處於復甦初段。

然而，大環境仍是內房掙扎求存，中國指數研究院指，上半年內房業到位資金（銀行貸款、發債、配股、賣樓等）按年跌幅擴至20%以上。

廣州新盤最新均價 廣州業主叫價仍保守