花旗下半年看好中資H股

花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達認為，由於離岸中資股對美國聯儲局減息更為敏感，加上港股現時估值較低，因此下半年更為看好H股多於A股。該行對資源股、中國製造產業鏈股份、工業出口股，以及作為恒指重磅科技股的龍頭科技股給予「增持」評級，同時看好中資高息股與本地派息公用股。

新能源股方面，劉認為，雖有內地推動新能源，但內地市場競爭激烈，太陽能行業存在供應過剩問題，或影響盈利。不過，內地2030年前擁有1,200GW（吉瓦）的供電能力目標有望於今年底達成，所以相對於太陽能股，電網設備股更可能受惠於內地新能源發展。

星展：A股具上升空間 另外，星展銀行投資總監候偉福指出，MSCI中國指數年內已反彈10%，但相對於發達市場，其估值仍有較大折讓，反映內地股市還有進一步上升空間。目前投資者的投資組合配置比重偏低，企業盈利前景良好，將進一步支持上升勢頭，因此繼續給予亞洲（日本除外）股票「偏重持有」看法。

該行北亞區投資總監楊政齡補充，過去30年中國一直以政策主導經濟，皆有不錯成效。目前當局已推出了一系列刺激政策，對資本市場、消費信心和銷售均有支持作用，相信政策的實際成效將在稍後時間陸續浮現。