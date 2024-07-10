滙控傳內部物色CEO人選 最快本月公布

報道指，滙控的提名委員會預計會從眾多現任高級管理層中，挑選出行政總裁接班人，而現任財務總監艾橋智（Georges Elhedery）、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）、英國滙豐銀行及歐洲滙豐銀行行政總裁鮑康年（Colin Bell），以及滙豐全球銀行和市場部門行政總裁高國揚（Greg Guyett）均被視為大熱人選。

若最終選定艾橋智接任，則意味着滙控財務總監一職，在不足3年間換了3人。報道指出，有股東擔憂「管理層升職會令其他職位出現空缺，如果不好好處理，將會出現一連串問題」。滙控發言人表示，正在採取穩健而嚴格的流程，物色下一任行政總裁，並考慮內部和外部候選人，將適時更新市場訊息。

擬用激勵措施挽留落選者 券商加拿大皇家銀行（RBC）資本市場的分析師認為，雖然一家銀行在短時間內更換主席、行政總裁及財務總監的情況較少，但對滙控來說，若由財務總監出任行政總裁職位，或能提供一定連續性。

報道又指，滙控正考慮採取財務激勵措施和重新分配重點項目，去挽留未能成功獲選為行政總裁的高層。同時引述滙控股東消息指，提高薪酬以更好地留住高級管理層將是一件好事，因為行政總裁的交接，對確保銀行的穩定性和連續性很重要。

滙控股價表現