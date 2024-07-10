港股3連跌 北水10日累吸281億

港股昨日表現反覆，恒生指數收市險守俗稱牛熊分界線的250天線（現處17,509點），惟收市下跌不足一點，連跌第3日。不過，成交額回升，按日增加5.62%，至943.64億元。南下「北水」掃貨規模亦有擴大，錄得淨流入36.5億元，按日增67.82%，連續10日淨買入，累計規模達281.69億元。

恒指昨日低開43點，報17,481點，跌幅曾擴大至147點，低見17,376點，其後內地股市反彈，帶挈恒指一度轉升93點，高見17,617點，惜尾市回落，最終微跌不足一點，收市報17,523點；國企指數跌9點或0.14%，報6,275點，科技指數跑贏大市，升34點或0.96%，收報3,600點。

安踏被中信里昂下調目標價16%至97元，因應零售市道疲弱及估值下調，輕微下調今年收入及純利預測1%，大和亦下調其目標價10%。不過，摩根士丹利認為，市場過度憂慮6月份疲弱的銷售延續至下半年，而公司管理層重申今年安踏品牌及FILA品牌銷售額增長逾10%，並對經營溢利率保持樂觀，予其「增持」評級，目標價117元。