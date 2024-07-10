人行擴互換通抵押品 北向通債券納保證金

接受在岸債 料今年落實 推動人幣國際化 內地金融開放再向前推進。中國人民銀行昨日趁債券通周年論壇宣布，將啟動支持境外機構使用債券通北向債券繳納互換通保證金業務，以進一步吸引境外投資者持有在岸人民幣債券，預計可在今年內落實。分析指出，在新安排下，除目前現金及指定離岸證券產品之外，境外投資者亦可選擇以在岸債券用作互換通下交易的合資格抵押品，將鞏固香港作為人民幣境外金融產品市場的地位，有助內地債券持有人的多元化，以及協助推動人民幣國際化的進程。

人行：積極研究優化措施 人行金融市場司副司長江會芬表示，繼續將中國金融市場高水平對外開放推向深入，支持香港繁榮發展。上述的優化安排，將進一步拓展人民幣債券作為離岸合格擔保品的應用場景，有利於盤活境外機構持有的境內人民幣債券，也有利於降低境外機構參與互換通的成本。人行將與香港方面共同做好籌備工作，推動北向通債券繳納互換通保證金業務盡快上線。

她還透露其他積極研究中的優化措施，包括豐富利率及匯率等衍生工具，以及與財政部共同研究完善面向境外投資者的免稅政策安排，以降低境外投資者入市投資成本。

本港跟內地債券市場互聯互通7周年，本地財金官員指，債券通已成為境外投資者配置內地債券的主要途徑。

金融管理局總裁余偉文認為，債券通南向通是本港離岸人民幣債市發展重要推動力，吸引不少境內外企業及金融機構在港發行點心債。去年在港發行人民幣債券總量5,400億元（人民幣‧下同），比2020年增長3.5倍。

市場普遍歡迎本次優化安排，其中渣打研究部指出，內地債券市場已經連續9個月錄得外資淨流入，於5月份更按月增加逾兩倍至1,720億元，顯示國際投資者對中國在岸債券市場繼續保持高度興趣。內地監管機構持續優化各項互聯互通，亦顯示出當局有序開放內地金融市場的決心。

318家擬A股IPO企終止審核 內地A股昨日做好，滬綜指升1.26%，收報2,959點；深成指升1.68%至8,705點，深圳創業板指數升1.43%至1,652點，兩市總成交回升至7,245億元，滬深股通錄141.1億元淨買入。

內地消息指，本年至今A股僅46家公司首次公開招股（IPO）上市，按年下降74%；涉及總集資額338.35億元，按年下滑84%。今年內已有318家擬IPO企業終止審核，包括主板116家、創業板92家、科創板58家、北交所52家。

人民幣中間價昨日報7.131兌每美元，按日下跌24點子。人行昨日連續7日進行20億元逆回購操作，利率持穩在1.8厘。

對於人行日前宣布會視乎情況，於收市後開展臨時正回購或逆回購，投資銀行高盛認為，人行的舉措引發投資者對流動性可能收緊的憂慮，認為這是人行意料之外，但理解人行目標是透過縮細利率走廊，微調流動性及管理短期利率。

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