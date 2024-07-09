產經

輪商精選：看好中石油吼24595

外圍市況特別是美股上周顯著做好，納指100指數升幅超過3%。投資者觀望本周公布的美國消費物價指數（CPI）及密歇根大學消費者信心指數等，另聯儲局主席鮑威爾將發表講話，或為今年餘下時間的息口走勢帶來啟示。投資者欲及早為港股持倉對沖，可參考恒指認沽證24301，行使價16,816點，9月到期，實際槓桿13.5倍。
博恒指彈留意25443
恒指昨日下試250天線即牛熊分界線的支持，成交縮減至約900億元。藍籌股以新經濟股跌幅較大，一眾中特估股份則在逆市中表現出較大抗跌力。如看好恒指250天線支持力度，可留意價外認購證25443，行使價20,100點，11月到期，實際槓桿15.1倍。
內媒引述機構人士指，為維持流動性，中國人民銀行於第三季降準的可能性有所增加。此外，人行公布即日起將視情況開展臨時正回購或逆回購操作，以保持銀行體系流動性合理充裕。中國銀行(03988)昨除淨，股價連跌兩天，100天線現處於3.4元作支持參考，波幅區間的短期阻力可留意近3.7元左右。部署短線捕捉上落波幅，可留意中行認購證25333，行使價4.49元，明年4月到期，實際槓桿9.7倍。
上周藍籌表現第五佳的中國石油(00857)，一周股價累升近7%後，昨微跌收市。報道指，集團與哈薩克簽署多項能源合作協議，聯合開發400兆瓦可再生能源項目。中石油上周見近10年新高，可留意10天線約8元附近支持，如看好合作帶動中石油股價，可關注認購證24595，行使價9.64元，10月到期，實際槓桿12.6倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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