輪商精選：看好中石油吼24595
外圍市況特別是美股上周顯著做好，納指100指數升幅超過3%。投資者觀望本周公布的美國消費物價指數（CPI）及密歇根大學消費者信心指數等，另聯儲局主席鮑威爾將發表講話，或為今年餘下時間的息口走勢帶來啟示。投資者欲及早為港股持倉對沖，可參考恒指認沽證24301，行使價16,816點，9月到期，實際槓桿13.5倍。
博恒指彈留意25443
恒指昨日下試250天線即牛熊分界線的支持，成交縮減至約900億元。藍籌股以新經濟股跌幅較大，一眾中特估股份則在逆市中表現出較大抗跌力。如看好恒指250天線支持力度，可留意價外認購證25443，行使價20,100點，11月到期，實際槓桿15.1倍。
內媒引述機構人士指，為維持流動性，中國人民銀行於第三季降準的可能性有所增加。此外，人行公布即日起將視情況開展臨時正回購或逆回購操作，以保持銀行體系流動性合理充裕。中國銀行(03988)昨除淨，股價連跌兩天，100天線現處於3.4元作支持參考，波幅區間的短期阻力可留意近3.7元左右。部署短線捕捉上落波幅，可留意中行認購證25333，行使價4.49元，明年4月到期，實際槓桿9.7倍。
上周藍籌表現第五佳的中國石油(00857)，一周股價累升近7%後，昨微跌收市。報道指，集團與哈薩克簽署多項能源合作協議，聯合開發400兆瓦可再生能源項目。中石油上周見近10年新高，可留意10天線約8元附近支持，如看好合作帶動中石油股價，可關注認購證24595，行使價9.64元，10月到期，實際槓桿12.6倍。
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