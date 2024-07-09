匯通天下：澳元料跑贏其他非美貨幣

澳元兌美元在截至7月4日止一周升幅達1.2%，如預期般做好，跑贏所有主要貨幣。澳元已升穿曾經提及的0.6714阻力位，有望上試0.68至0.69水平。

澳洲國內基本因素繼續穩固，上周公布的澳洲5月份零售銷售按月升0.6%，遠好過預期升0.3%，當中大部分消費分項包括食品、家居用品、服裝和鞋類均錄得升幅。同時澳洲零售銷售在高息環境下仍達360億澳元的2018年高位，反映澳洲消費者在成本壓力下仍願意消費，第三階段減稅在今年下半年生效、聯邦和州政府持續補貼公用事業，以及實際工資和家庭收入增加，皆對下半年消費者有利。

雖然澳洲家庭或較傾向儲起財政刺激下的額外入息，但低收入家庭則更大機會花掉額外可支配收入，財政刺激和勞動力市場緊張仍有利整體消費增長。

鐵礦石價格前景好轉 外部環境方面，同樣有利澳元。中國購買內房庫存或有助鐵礦石價格保持強韌，支持澳洲貿易條件反彈，澳洲對中國最大的大宗商品出口──鐵礦石價格也可能在2025年扭轉近期跑輸乳製品（新西蘭主要出口）和油價（加拿大主要出口）的趨勢，皆有利澳元兌紐元中期上試1.12至1.13，澳元兌加元中期或上試0.95至0.97。

澳元對歐洲貨幣優勢亦較明顯，瑞士6月整體消費物價指數（CPI）及核心通脹升幅皆低過市場預期，增加瑞士央行「鴿」派風險，同時鞏固瑞郎的融資貨幣地位，澳元兌瑞郎或可上試去年6月高位0.617，繼而進一步挑戰去年1月高位0.65水平。

法國國民議會選舉雖已落幕，惟未來政策能見度非常有限，法國在歐洲的影響力或將大幅減少，歐元兌澳元已跌穿今年1月低位1.613，目標去年6月低位1.59水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪