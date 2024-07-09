專家點評：港股陷悶局暫難有憧憬

香港天氣悶熱，恒生指數同樣悶局。港股上周曾經反彈，再度向上挑戰20天線，結果無功而還。昨日隨即下試短期支持、俗稱牛熊分界線的250天線17,515點，最終險守其上收市。

儘管美元近日回軟，人民幣略為轉強，但內地股市及港股未見有起色，其中滬綜指再次跌穿6月低位，愈走愈低。中國人民銀行最新宣布，視乎情況展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，臨時正、逆回購利率分別為7天期逆回購，操作利率減20點子（1.6厘）和加50點子（2.3厘）。官方目的是保持銀行體系流動性合理充裕。

人行臨時操作穩流動性 逆回購是向市場投入資金；相反，正回購是向市場收回資金。操作是利率走廊的概念，人行重啟正回購信號意義重大，而人行對上一次正回購是在2014年11月底。理論上，資金過鬆導致長期利率偏低，正回購收水，將拉起長期利率。早前人行提議向金融交易機構借入國債，目的在向市場投入資金，同時改善長期利率的斜坡，令國債孳息曲線更健康，是避免理論上的經濟衰退的操作之一。再者，此操作釋放資金投入市場，對投資界自然是重大利好消息。

重啟臨時正回購，其實部分可作為市場牽引作用，當債券市場因人行借入國債後，資金短期或會太鬆，假如等到逆回購到期才收緊的話，時間及操作上比較被動，利率便出現不期望的走勢，因此正回購起了主動的作用。

重啟操作是國家貨幣政策一直強調的「時鬆時緊」大方向，但由於正回購對債券市場屬利淡消息，當市場短期抽水，債市及股市均面臨資金外流情況，昨日兩市表現正好是市場的預熱行為。事實上，臨時正或逆回購操作，為人行實現調控長期利率提供保障，故相信臨時正回購是一個預防機制，屬於人行一個超短期方案，是在短期資金太鬆才出手，並不是因為現時資金太鬆的長期利率政策方向，以現時內地經濟狀況不可能收水，作為投資者也不應過分憂慮。

美9月啟動減息機會增 外圍方面，美國上周公布的6月非農新增就業職位大幅回落，失業率意外攀升至4.1%，強化了美國聯儲局降息的理據。值得留意的是，美國失業率自3月份的3.83%持續上升，而3個月平均值較12個月低點已上漲0.42個百分點。根據經濟學家Claudia Sahm提出的「薩姆規則」衰退指標，認為當失業率3個月平均值比12個月低點高出0.5個百分點時，經濟就會陷入衰退。現在數據愈來愈接近0.5個百分點的門檻，投資市場正注視聯儲局貨幣政策的動作，會否提前減息，從而避開經濟衰退。

在非農數據公布後，9月啟動減息的預期略為增加至78.5%，而今年內減息次數亦增加至兩次。數據已在眼前，短線要關注聯儲局主席鮑威爾於周二及周三連續兩日在國會發表的半年度貨幣政策證詞，非農出爐後，究竟他對於美國經濟前景的看法是怎麼樣？另一方面，本周亦有美國消費物價指數（CPI）及消費信心等數據，或會增加減息機會。

內地方面，三中全會舉行在即，未知會否有送大禮措施，但減息預期升溫或會令港股能夠吸引資金流入。說實話，港股暫時不宜憧憬會大升，走勢能夠回穩已是好事。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）