經絡憂樓市具挑戰 樓價橫行

香港樓市經歷完全面撤辣的「小陽春」後續呈疲態。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，下半年樓市仍面臨各種挑戰，包括息口及租金回報率等，仍要視乎外圍及本地政經因素影響；如果未有利好因素出現，對下半年的樓按市場將持審慎態度，相信樓價將繼續橫行偏軟，且有3至5%的波幅。

曹德明認為，二手樓目前僅「上車」盤及豪宅類別持續有成交，惟多數二手樓遇上業主認為售價低，賣家等減價的膠着狀態，故拖慢二手市場成交。

銀行對按揭批核更審慎 雖然政府上半年先後推出放寬按揭措施，惟本港息口持續高企，負資產個案更創20年新高，市況仍有暗湧。他坦言，自上半年起，銀行對按揭業務的取態180度轉向，批核準則更趨審慎，亦逐步削減按揭優惠回贈。

在樓市交投放緩、息口持續高企等因素影響之下，預計下半年銀行審批按揭將保持謹慎持平，偏向批給優質客戶或樓盤。由於按揭市場於下半年仍然受壓，料新取用按揭將會出現負增長，全年宗數及金額分別只有約4.5萬宗及2,000億元，按年回落約一成及一成半。

估全年樓花按揭增兩倍 展望全年，他估計全年樓花按揭大增逾兩倍，並有望挑戰3年新高。據該行內部統計，今年已推售的樓花新盤中，約六成買家選用即供付款方法，相比去年佔比約一成半急增四成半，預計全年樓花按揭宗數有望挑戰約5,000宗，遠高於去年的1,581宗。

息口走勢方面，他估計聯儲局最快今季開始減息，幅度為0.25厘；若美國如期減息，港元拆息或跟隨回落，但港元最優惠利率（P）的下調空間有限，料本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平。