甲廈空置率16.9%再破頂

甲級寫字樓空置率不斷攀升，代理報告顯示，新增寫字樓供應推動下，第二季空置率增至約16.9%，再創有紀錄新高。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，上季新增商業樓面約63.11萬方呎，上半年合計約150萬方呎，而總空置面積約1,500萬方呎。其中，中環區受新供應影響下，空置率於上半年由約9.7%大增至約14%，為2004年6月後新高。

租金全年或跌最多10% 空置率持續攀升令租金受壓，第二季整體甲廈租金按季再跌約1.6%，跌幅較第一季約0.6%有所加快，上半年累跌約2.1%。

該行香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩稱，甲廈淨吸納量於第二季錄約35.19萬方呎，連續4季錄正數。惟受高空置率及新供應影響，料全年租金下跌約5至10%。

舖位方面，上季空置率亦按季升約0.2個百分點至約6.8%，但仍較去年底約9.1%顯著改善。而上半年舖租升幅約3.7%，全年料升約5至10%。不過，現時核心區街舖租金仍然較2019年高峰低約三成。

珀薈酒店意向價2.4億 此外，該行獲委託出售尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢，8月1日截標。消息指，項目意向價約2.4億元，較去底大幅減價約36.8%。

第一太平戴維斯公布，獲委託出售中環皇后大道中九號10樓全層，總建築面積約逾1.3萬方呎，意向呎價約2.2萬元，折合意向價約3億元。