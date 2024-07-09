公居屋成交：翠林邨劈44%獲綠表客接貨

未補價第二市場近日都只有劈價貨才有承接，將軍澳公屋翠林邨中層單位累積減價約44%，最終獲區內綠表客僅以122萬元購入。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為輝林樓中層17室，實用面積約381方呎，望山景，早於去年2月叫價220萬元，經多次調整後，近日降至150萬元，最終累減98萬元售出，呎價約3,202元。原業主持貨約18年，帳面獲利105.8萬元，期間升值約6.5倍。

雍盛苑未補價每呎6289元 居屋市場情況，中原蔡天賜指，粉嶺雍盛苑A座中層1室，實用面積約636方呎，三房間隔，有裝修，叫價約450萬元，議價後以綠表價400萬元易手，減幅約11.1%，呎價約6,289元。

美聯陳偉健稱，青衣居屋青雅苑A座高層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望海景，5月叫價390萬元，減價至362萬元獲區內綠表客購入，呎價約8,172元。

利嘉閣指，今年上半年受惠於放寬居屋擔保期至50年，以及新一輪白居二客入市，期內錄3,171宗整體居屋二手買賣登記，按半年增約85%，總值約124.91億元，同期升約67%。該行指，新盤低開搶客，減息進程再三押後，料下半年同類登記再度跌穿三千宗。