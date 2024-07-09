二手交投插水 荃灣月內挫近70%最慘

7月部分地區二手交投情況

新盤連環低開，二手市場「捱打」，交投繼續插水。綜合市場資料，全港8個主要住宅地區的7月二手買賣成交量，有5個較上月同期下挫，荃灣跌幅近70%最顯著，其次是屯門，亦下跌逾50%。

荃灣本月暫錄約5宗成交，為各區中最淡，較6月同期約16宗回落，連跌4個月，荃景圍一帶細價屋苑仍未發市。中原余俊文表示，準買家還價多屬早前的低位，買賣雙方拉鋸，新盤低開同時帶來壓力。

屯門再有新盤部署推出，全區7月暫錄約11宗二手買賣，按月少約12宗。馬鞍山本月錄約12宗，較上月減少約25%，區內業主蝕賣吸客。美聯陳少鴻指，區內雅典居4座低層A室，實用面積約775方呎，專才家庭租樓一年後轉買，議價後以908萬元連車位購入，呎價約11,716元，單位約4年帳面跌價逾9%。

將中618萬沽 兩年貶22% 世紀21奇豐蔡蓓續稱，馬鞍山中心1座低層D室三房戶，實用面積約634方呎，放盤4個月，減價至699萬元沽，呎價約11,025元，原業主持貨約兩年，帳蝕121萬元。

將軍澳二手市情況相若，7月暫錄約38宗二手買賣，按月少約9.5%。美聯黃麗貞指，近期區內二手交投氣氛平平，業主願意平賣套現，將軍澳中心5座低層A室兩房戶，叫價700萬元，放盤約兩個月，終以618萬元成交，呎價約13,290元，低估價約9.3%，單位兩年多帳面貶值約182萬元或約22.8%。

爾巒套三房戶入伙後新低 元朗二手業主紛紛平賣，交投量稍見起色，本月錄約23宗買賣，按月增約9.5%。中原王勤學表示，業主肯減價，帶動二手交投回升，過去周末錄得約13宗，爾巒菲利堤諾大道8座低層B室，實用面積約649方呎，減價72萬元，以678萬元沽出，呎價約10,447元，創屋苑套三房戶入伙後做價新低。

該行林頌宜指，面對新盤低開，同區尚悅‧嶺1座低層M室一房戶減價至300萬元成交，呎價約10,638元，樓價約5年帳面貶值約29%。

鰂魚涌太古城再錄低於「7球」成交。中原趙鴻運指，該盤天山閣中低層F室兩房戶，實用面積約536方呎，有租客不能睇樓，仍以698萬元沽出，呎價約13,022元。