屯門新盤開價全港8年低

意嵐首推139伙 平均每呎9988元 入場費僅184萬 樓市吹淡風，新盤鬥平爭出貨。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，昨公布項目第1期意嵐首張價單，提供139伙，折實平均呎價約9,988元，為全港新盤市場近8年首次跌穿一萬元。開放式單位折實價約184萬元起，有代理形容相當於「車位價」，勢將凍結同區二手交投。

明日起收票 料月內開售 黃金海灣分兩期發展，共1,323伙，意嵐提供692伙。首張價單戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積206至444方呎。價單設有4項付款方法，120天現金優惠付款計劃可享最高12%折扣，折實價由184.2萬至436.9萬元，呎價約8,908至11,889元。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首批定價參考同區一、二手物業售價，相信未來有上調空間。他形容，首批單位為「黃金西餅價」，希望可以吸引更多「西餅客」。明日起開放示範單位予公眾參觀及收票，最快月內開售。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，今批有24伙開放式單位折實價為「1字頭」。當中，入場單位為5B座8樓K室，實用面積206方呎，折實呎價約8,942元。價單所見，有77伙折實呎價低於一萬元，佔首批約55%。呎價最低為5A座5樓D室，實用面積444方呎，折實價395.5萬元，是兩房售價最低單位。

代理形容以「車位價」搶客 今批單位同時提供建築期付款計劃，可享8%折扣。值得一提，首批不少單位望及毗鄰的帝御系列項目。資料顯示，同區位於掃管笏的凱和山，於去年9月推出首批140伙，折實平均呎價約11,088元，意嵐較之低約10%。至於對上一個折實平均呎價低於一萬元的樓盤，要追溯到2016年7月推出的屯門豐連，當年首批折實平均呎價8,826元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，意嵐入場費低見「1字頭」，定價震撼市場，可謂「車位價」，勢必吸引剛性需求買家搶購，相信連居屋客亦會搶走。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，定價反映發展商「求量」決心，估計項目入伙後呎租將達40元水平，租金回報約4.5厘。

意嵐首張價單詳情