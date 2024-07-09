●萊坊指出，獲委託以公開邀約形式出售山頂和福道1至9號獨立屋，現為一幢3層高住宅物業，實用面積約2,706方呎，設有車庫，意向價約1.65億元。資料顯示，物業於3月意向價約1.88億元，現減價約12.2%。據了解，上址業主為本地廠家，2013年購入價約兩億元。