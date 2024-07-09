產經

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●萊坊指出，獲委託以公開邀約形式出售山頂和福道1至9號獨立屋，現為一幢3層高住宅物業，實用面積約2,706方呎，設有車庫，意向價約1.65億元。資料顯示，物業於3月意向價約1.88億元，現減價約12.2%。據了解，上址業主為本地廠家，2013年購入價約兩億元。
●耀才證券(01428)公布，截至今年6月底止的首財季未經審核綜合稅後純利為約1.47億元，按年上升約8%；截至6月底的客戶戶口總數更高達56.68萬個。
●安踏體育(02020)披露今年第二季度零售表現，其中安踏品牌之零售金額按年錄高個位數的增長；FILA按年亦錄得中個位數的增長；所有其他品牌按年則錄得40至45%的增長。
●中廣核新能源(01811)6月完成發電量按年減少9.6%，其中內地風電項目減少4.1%，太陽能項目增加18%，熱電聯產及燃氣項目增加30.6%，水電項目增加54.4%；另南韓項目減少28%。今年上半年集團累計完成發電量按年減少4.7%。
●紫金礦業(02899)料今年上半年淨利潤約145.5億至154.5億元人民幣，按年增加41至50%。
●國藥控股(01099)於7月2日遭Lazard Asset Management於場內減持860.12萬股，平均價每股20.8元，持股量由8.12%降至7.48%。同日，海螺水泥(00914)亦遭該基金在場內減持726.81萬股，平均價每股18.98元，持股量由6.13%降至5.57%。
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