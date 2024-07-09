台股衝頂 台積電市值首破萬億美元

亞洲股市中，台灣及日本股市昨日齊創盤中新高，與疲弱不振的香港股市，形成強烈的對比！台灣加權指數昨日曾經突破24,000點，一度見24,011點的歷史新高，最終收報23,878點，升321點或1.37%，以收市價計亦再破紀錄。日本股市昨日在高位震盪，日經平均指數曾見41,112點的歷史新高後引發獲利回吐，收市跌131點或0.32%，報40,780點，連跌兩日。

台股做好，被譽為是「權值三雄」的台積電、鴻海及聯發科齊膺台股升市功臣，事關3隻股份合計貢獻台灣加權指數325點，換言之，較指數收市升幅還要高。全球最大晶圓代工廠台積電股價，昨日曾衝上1,050元新台幣的歷史新高，收升2.99%，報1,035元新台幣。台積電的美國預託證券（ADR）曾漲4.78%，市值首度突破一萬億美元。摩根士丹利將其目標價上調9.3%，料見1,180元新台幣，理由是市場對人工智能（AI）半導體需求可以持續，以及晶圓價格上漲趨勢應維持一段時間。

報告又提及，台積電的「飢餓營銷」（Hunger Marketing）策略奏效，因最新供應鏈調查顯示，台積電正向客戶傳達2025年先進製程晶片產能可能緊張的訊息，倘若客戶不能充分意識到台積電的價值，可能無法獲得足夠產能分配。

日本實質薪酬連降26個月 日本方面，5月實質薪酬下跌1.4%，跌幅較4月擴大0.2個百分點，並且是連續第26個月下跌，主因日圓疲軟和大宗商品價格上升，推高了進口成本。不過，期內基本薪酬按年上升2.5%，是1993年1月以來最大升幅。分析認為，由於薪資加幅如何是日本央行決定幾時加息的關鍵，上述數據或暗示日央行推動貨幣政策正常化的時間或更為滯後。