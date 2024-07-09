道指曾漲279點 法10年期債息倒跌

美國聯儲局9月掉頭減息的呼聲提高，美股周一早段做好，道指曾升279點，高見39,654點；納指及標指齊破頂，分別高見18,401點及5,583點，升48點及12點。

大西洋另一邊，法國左翼聯盟在第二輪大選爆冷領先，且沒有政黨取得大多數，福利主義政綱一度使法國10年期國債孳息率抽高0.054厘，高見3.221厘，但之後倒跌至3.124厘以下，跟同年期德國國債孳息率的息差亦有所收窄，法國股市曾升近1%。歐元兌美元一度跌至近1.08邊緣，其後曾稍為倒升上1.0845，兌港元高見8.4712。

下半年最關鍵的選戰仍是11月初的美國大選，市場關注辯論表現「甩轆」的美國總統拜登會否被踢走。瑞銀稱，不必花心機沙盤推演特朗普與頂替拜登的民主黨參選人會擦出甚麼火花，現估計特朗普戰勝歸來，且其所屬共和黨控制國會兩院的機會率達45%，高過所有其他情景，另有15%機會是特朗普復辟、共和黨控制一院。換句話說，老態龍鍾的拜登只有40%機會連任。

券商又調高標指年底預測 基金公司諾偉（Nuveen）認為，美國經濟增長下半年開始放緩，近月核心服務價格保持頑固，房租等關鍵領會輕微降溫，但進展可能緩慢且不平均，似乎提醒通脹回落至聯儲局政策目標的進程快極有限，因此預期聯儲局今年可能減息，速度可能比許多人所想要慢。要挑選贏家，該關注大型企業而非小型企業，因為後者在經濟增長放緩期間通常表現較弱；對可能「高處不勝寒」的軟件及半導體板塊，評語為「增長放緩中較具韌性」。

券商Oppenheimer則第三度調高今年底標指目標，由5,500點升至5,900點，指「一個創新周期會惠及指數全部11個板塊」。曾任職滙豐及摩根大通的Bradesco BBI股票策略主管Ben Laidler表示，預期今年聯儲局可能減息兩次，應會在預期強勁的盈利增長以外進一步激發投資者情緒，有助美股在5年內至少上升100%。

iPhone 16傳備貨9千萬部 企業消息方面，又有傳聞蘋果公司（Apple Inc.）對今年iPhone 16系列的備貨目標稍為上調到9,000萬部左右，主要是之前在內地降價促銷後，15系列銷量明顯提升，遂對16系列更有信心。同時，據報微軟要求內地的員工9月起登入工作電腦和電話時只准用Apple的設備認證身份。

禮來斥32億美元（約249.6億港元）現金收購藥企Morphic，增強發炎性腸道疾病藥物之研發，每股作價57美元，比Morphic上周五收市價有約79%溢價，預期今季內完成。禮來股價周一曾微升0.48%，創下919.01美元的新高，Morphic曾飆75.34%。