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外派員工財務比併 居住內地較港寬裕

全球10大外派員財務寬裕國家或地區，亞洲佔6個，內地排第10位。 全球10大外派員財務寬裕國家或地區，亞洲佔6個，內地排第10位。
全球10大外派員財務寬裕國家或地區，亞洲佔6個，內地排第10位。
越南連續3年最輕鬆 加拿大「瘋狂地昂貴」
上月香港在一個人力資源管理諮詢公司的調查中，蟬聯外派員生活成本最高城市，惟據最新調查，當計及實際工資後，在全球53個國家或地區中，外國人在本港的財務寬裕程度排名第28，處中游位置；內地則居第10位，顯示外國員工在內地財務相對寬裕。反而，香港人熱門移民地點加拿大、英國、澳洲，生活成本等壓力下，外派人員的財務顯得非常緊絀。
這個名為《個人財務指數》的報告由外派員顧問公司InterNations於今年在全球多地進行，每個國家或地區最少要成功訪問50個外國人才能榜上有名。受訪者需要對以下情況以1（最好）至7（最壞）分打分：普遍生活成本、對個人財務狀況的滿意程度，以及受訪人士的家庭可支配收入是否可過一個舒適生活等。
新加坡排48輸香港
相較近年股市大升而匯率大跌的日本排名第29位，香港總排名還要高一位，更是拋離區內主要對手新加坡的第48位。報告解釋，儘管香港生活成本持續高得令人沮喪，但香港排名較去年大躍進15位，主要推動力是84%的外籍人士認為家庭的可支配收入足以、甚至綽綽有餘地過上舒適的生活，這數字按年大增13個百分點，且高於全球平均的41%。另外，全球平均20%的外籍人士年總收入達到10萬美元或以上，在香港是這數字的兩倍多（42%），顯示在港外國人收入豐厚，足以應付生活成本有餘。
至於全球10大外派員財務寬裕國家或地區，有6個都在亞洲，包括越南、印尼、菲律賓、印度和內地。其中越南連續3年居首，有86%外國人認為生活成本低廉，全球平均值為40%；另68%同意家庭可支配收入可帶來舒適生活。
英生活成本料鬆綁
至於榜尾的加拿大，報告內以「瘋狂地昂貴」來形容，由去年排名48跌落今年的53。主因通脹率雖然升幅放緩，外派員仍要面對食物、租金、按揭成本的上升；而第51位的英國，則有37%受訪外籍人士對個人財務狀況感到不滿，高於全球平均的26%。
不過，未來英國的生活成本應該會稍為鬆綁，因為英國商會（British Chambers of Commerce）一項調查顯示，有39%受訪企業預計將在未來3個月內加價，比例低於4月時上一次調查的46%，顯示新任首相施紀賢接掌下的英國經濟形勢正改善，企業對通脹的擔憂已降至2021年水平，而預期今年稍後央行減息將有助於降低借貸成本。英鎊匯價昨日曾挫0.16%至1.2829美元，或10.02港元。
個別公司方面，英國奢侈時尚品牌Burberry因利潤大幅下滑，或需要裁員。今年以來，該公司股價已下跌約40%。消息指，該企正努力實現扭虧為盈，並於上月透露裁員計劃，且展開45天諮詢期，受影響職位或多達數百個。Burberry全球有9,169名員工，是次裁員主要影響英國員工。
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外派人員財務舒適國家或地區排名
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