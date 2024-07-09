碳酸鋰價年內新低 勢續跌

手機、汽車電池主要原材料之一鋰近年價格下跌，但低處未算低。集邦諮詢（TrendForce）最新研究顯示，6月由於下游電池端的原料以去庫存為主，需求處弱勢，令碳酸鋰整體出貨不暢，加上供給過剩局面短期難以化解，碳酸鋰價格跌破年內新低，跌破每噸10萬元（人民幣‧下同）關口，並預計第三季價格會繼續向下，9萬元關將難守。

該研究指出，今年3至5月鋰電池曾出現一波旺季，但6月之後由於下游公司備貨充足，對電池原料需求減弱。該行認為，鋰價跌到8萬至9萬元區間，供應將有所收縮，但對整體供應過剩情況的改善力度仍然不足，價格偏弱格局不變，故該行預計本季初下游的電池價格將繼續面臨下行壓力，或需要到第三季末段，補貨需求回來才能寄望價格反彈或回穩。

LG Energy去季少賺58% 企業消息方面，電池製造商LG Energy Solution的初步財務報告顯示，截至6月底止3個月經營溢利1,953億韓圜，按年大降58%；撇除美國通脹削減法案的稅收抵免，錄經營虧損2,525億韓圜（約14.25億港元），主因電動車銷售放緩，以及車廠向電池供應商施壓減價所致。另一南韓電池廠SK On亦因歐美電動車銷售低迷陷入危機，連續10季虧損，且同期負債增加逾5倍至15.6萬億韓圜（約880億港元）。