內地上半年新能源車註冊破紀錄
內地官方公布，截至今年6月底，全國機動車保有量達4.4億輛，其中汽車3.45億輛，而新能源汽車為2,472萬輛、佔全國機動車總數的5.6%；今年上半年新註冊登記新能源汽車439.7萬輛，按年急增39.41%，創歷史新高。
另汽車保有量超過100萬輛的城市有96個，按年增加8個城市；43個城市超過200萬輛，26個城市超過300萬輛。其中，成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，上海、蘇州、鄭州汽車保有量超過500萬輛。
6月出口8萬輛 年增12%
乘聯分會數據顯示，6月新能源車出口8萬輛，按年增長12.3%，按月下降15.2%；6月廠商出口方面，比亞迪股份(01211)為26,995輛、特斯拉中國為11,746輛、上汽乘用車為6,718輛。
車企消息方面，比亞迪宣布，旗下「海豚」車型第70萬輛車於昨日自生產線下線，標誌着A0級轎車市場電動化的里程碑。公司並推出2025款海豚車款，新款騎士版動力電池包升級為60.48千瓦時（kWh），中國輕型汽車行駛工況（CLTC）綜合工況純電續航里程可達520公里，另設420公里自由版和時尚版，售價介乎9.98萬至12.98萬元人民幣。同系的比亞迪電子(00285)獲大華繼顯首予「買入」評級，目標價47.7元。
「造車新勢力」之一的理想汽車(02015)在官方微博公布，理想L7自去年3月啟動交付以來，至今年6月，累計交付逾20萬輛車。
摩根士丹利則指，蔚來(09866)最近的穩健營運，應有助於緩解市場對其高層變動的憂慮，從而防止任何恐慌性的市場反應，料這項變更不會擾亂公司當前的營運或未來的融資計劃；預計第二季毛利率將達公司兩位數的指引，而Onvo L60仍然是集團重要的股價催化劑。
高盛籲買入比亞迪小鵬
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