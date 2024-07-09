內地上半年新能源車註冊破紀錄

內地官方公布，截至今年6月底，全國機動車保有量達4.4億輛，其中汽車3.45億輛，而新能源汽車為2,472萬輛、佔全國機動車總數的5.6%；今年上半年新註冊登記新能源汽車439.7萬輛，按年急增39.41%，創歷史新高。

另汽車保有量超過100萬輛的城市有96個，按年增加8個城市；43個城市超過200萬輛，26個城市超過300萬輛。其中，成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，上海、蘇州、鄭州汽車保有量超過500萬輛。