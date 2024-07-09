地緣危機降溫 航運股捱沽東方海外挫6%

內地歐線遠期集運期貨急瀉 據報，哈瑪斯初步同意美國支持的分階段停火協議，並放棄要求以色列承諾結束戰爭的條件。內地遠期集運指數（歐線）期貨急挫，當中歐線集運2410急瀉逾15%，歐線集運2412則大跌16%；較近期的歐線集運2408亦跌逾4%。波羅的海乾散貨指數（BDI）昨日跌1.32%，收報1,940。上海航運交易所公布最新一周中國出口貨櫃運價指數（SCFI），受紅海干擾影響最嚴重的歐洲長途航運費按季下降0.5%，這是4月中旬以來首次出現按周下跌，反映歐線運價或已見頂。

不過，航運巨挈馬士基（Maersk）昨表示，南非尤其在開普敦和伊利沙伯港之間出現極端氣候，預料將影響船隻行進和作業；並指伊利沙伯港所受影響最大，預料作業會耽擱幾天，意味後市運價或仍有反覆。

高盛撐中遠海能上升20% 投行高盛就中遠海能發報告，指其發盈警在預期之內，淡季運價下降，可能意味着第3季短期內缺乏上行催化劑，但重申長期看好該股，因即使缺乏紅海影響，其供需前景仍良好，且第四季旺季運價潛在上升或提供另一個買入機會，目標價11.5元，該股昨日收報9.59元，即有近兩成上升空間。

此外，滙豐研究在其環球航運行業報告指，因為需求強勁、紅海航線中斷及港口堵塞，集裝箱現貨運價至少在第三季結束前會繼續高企，而下半年航空貨運需求仍將保持穩定，主要受第四典型旺季電子商務貨運推動；另指由於新船訂單的資本支出已基本完結，大多數集裝箱航運公司仍處於淨現金狀態，認為今年運價上升所得或會返還給股東，看好DHL以電子商務為主導的業務組合，將從亞洲出境電子商務中受益，並予DHL、馬士基、長榮海運及海豐「買入」評級，目標價不變，分別為48歐元、15,000丹麥克朗、240元新台幣及25港元。