華利率體系革新維穩

人行預告臨時隔夜正或逆回購 料本周出手 中國人民銀行又有新搞作──周一起推隔夜正回購及逆回購，以「保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性」，旨在透過靈活應付市場流動性變化，以確保金融體系穩定。雖然這次利率體系革新，並非預示任何貨幣政策取態有變，惟有官方媒體引述評論，放風人行可能會再次降低存款準備金率。

人行昨宣布，以後會視乎情況於工作日下午4時正至20分，即銀行間債市下午4時半收市臨近，開展臨時正回購或逆回購，期限為隔夜，採用固定利率、數量招標，臨時隔夜正回購利率為7天逆回購利率減0.2厘，逆回購則加0.5厘，按現狀分別為1.6厘和2.3厘。

如是者，7天逆回購利率日後取代中期借貸便利（MLF）中標利率作為主要政策利率。事實上，7天期逆回購操作是隔夜利率7日的平均總量，穩住隔夜息基本上就能穩住市場預期。不過，目前未知臨時隔夜回購操作規模或頻密程度，市場預計首筆應是正回購，可能本周進行。亦有分析指，流動性過度寬鬆局面將有變化，可收窄中美負利差。

民生証券指，隔夜回購是金融機構間最主要的融資方式，以往缺乏明確的政策利率指引，容易「上躥下跳」，反觀美國聯儲局和歐洲央行的政策利率均用隔夜息為基準，市場利率波動明顯更低。

官媒放風或今季降準 野村首席中國經濟學家陸挺表示，若人行積極執行隔夜回購，等如將「DR001」及「DR007」控制於1.6至2.3厘，降低兩者波動，並將「利率走廊」由目前2.45厘大幅收窄至0.7厘，但關注或有金融機構會因此借短錢投資長期債券，難言可否幫助人行穩定債息。中信証券首席經濟學家明明指，2.3厘形同給跨月和跨季資金成本上限。

對幣策更有啟示的是人行旗下官媒引述專家估計，7月或有8,000億元（人民幣‧下同）流動性缺口，隨着第三季政府加緊發債，降準機率上升，料降準空間有0.5個百分點，亦有業界預期大中型銀行定向降準機會較大，如降0.5個百分點，可釋放流動性逾6,000億元，降準或在今季前期來臨。

人幣軟 A股5個月弱 不過，人民幣資產昨日偏軟，在岸人民幣兌每美元收市價跌24點子，報7.2698；滬深300指數又跌0.85%，創5個月低，兩市總成交不足6,000億元。陸挺稱，市場對三中全會的預期不算熱烈，料市場化改革不多，反而會推動消費稅改革，容許地方政府把一部分留在本地。

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