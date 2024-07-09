大摩估長實新地削上半年派息

另一投行富瑞則認為，在現市況下，新地物業銷售收益入帳有壓力，但經已在近期的股價內反映。即使公司的每股派息低過市場市場預期，預測2024財年股息率仍可達5.6厘，明年或更增至6.5厘。後者是受惠於公司的不少投資物業項目在2025至2026財年落成，加上合約銷售額不斷改善，很可能會大幅增加公司的現金流，並在中期內提高派息率。