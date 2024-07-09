大摩估長實新地削上半年派息
另一投行富瑞則認為，在現市況下，新地物業銷售收益入帳有壓力，但經已在近期的股價內反映。即使公司的每股派息低過市場市場預期，預測2024財年股息率仍可達5.6厘，明年或更增至6.5厘。後者是受惠於公司的不少投資物業項目在2025至2026財年落成，加上合約銷售額不斷改善，很可能會大幅增加公司的現金流，並在中期內提高派息率。
滙豐環球：寫字樓穩需求需時更長
零售方面，該行指，在港人北上消費潮之下，本地商場續約租金雖然見輕微回升，但分成租金卻受壓，幸好大型商場較易吸引優質品牌。寫字樓續租仍呈負面走勢，新地和載通(00062)旗下位於觀塘的商廈The Millennity，出租率已達50%，新需求來自政府及教育部門，惟私人需求仍然疲軟。該行維持新地股票「買入」評級，但削目標價約3%至91元。
滙豐環球研究則預計，今年寫字樓租金下降7至10%，較去年跌幅5.9%擴大；並料寫字樓將需要更長時間去穩定下來，這對相關業主盈利構成壓力，只有收入較多元化的業主才較少受影響。
該行予太古地產(01972)「買入」投資評級，原因是其高派息增長能見度較高，受益於其不斷增長的購物中心投資組合。
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