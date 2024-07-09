53%亞太投資者有意增持股票

隨着美國聯儲局減息預期升溫，亞太區投資者風險胃納相應增加，開始考慮將現金轉投股市。富達國際《2024年亞太區投資者調查》顯示，鑑於近年定期存款等現金資產正提供高於過去十多年水平的息率，普遍亞太區投資者將48%資產配置於活期存款和定期存款，但由於減息周期預期將於未來6至12個月展開，區內投資者對現金的熱情逐步減弱，股票正取而代之成投資者進入下個市場周期的首選。

此項調查於內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等6個亞太區市場進行，旨在了解區內投資者的投資概況及未來投資意向。調查結果指出，經過數年的市場波動和通脹加劇，愈來愈多投資者（50%，較去年增加5%）對自身財務狀況感「安穩」，特別是在澳洲（68%）、香港（65%）和內地（64%）。

37%目標投資期5年以上 至於最受歡迎的3大資產，股票佔首位，67%區內投資者持有股票，63%投資者擁有定期存款，58%投資者持有保險產品。58%亞太區投資者表示首重長期積累資本，27%着重定期收益。37%亞太區投資者的目標投資期為5年以上，17%目標3至5年，只有5%目標少於6個月。無論投資目標或年期為何，普遍期望年回報可達8%。

基於股票向來可受惠於減息周期，53%區內投資者有意增加股票投資，以台灣（61%）、新加坡（60%）和澳洲（59%）的投資者尤其顯著。香港投資者的比例則為49%。此外，61%香港投資者計劃投資於可提供收益的資產，與亞太區平均的64%相若。

儘管調查顯示區內投資者對風險資產的興趣持續增加，但仍有為數不少的投資者（40%）計劃在未來12個月內增持現金。另有24%區內投資者計劃將更多資金投入定期存款；只有17%亞太區投資者計劃在未來12個月內減少風險資產配置。

此外，近期美國市場表現強勁，於未來12個月有望最受亞太區投資者追捧，其次是全球和亞洲（日本除外）市場。